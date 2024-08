Badosa sigue en plena forma; Carreño planta cara a Zverev

El tenis español sí tuvo victoria con una Paula Badosa que falla poco en los últimos meses. La campeona en Washington hace dos semanas, su primer título en más de dos años, superó con un doble 6-4 a la rusa Yulia Putintseva. La catalana firmó su tercera victoria en Ohio tras pagar peaje de ampollas la semana pasada en Toronto.

