Badosa firma otra remontada y se cita con Sabalenka

La española Paula Badosa se ha abonado a las remontadas en Roland Garros y firmó una segunda en esta edición del torneo, camino de tercera ronda, contra la kazaja Yulia Putintseva, 4-6, 6-1 y 7-5 en algo más de dos horas de juego.

La cuartofinalista de 2021, en pleno proceso de recuperación de una lesión que le mantuvo meses alejada de las pistas, se medirá ahora contra la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 2 del mundo, que ganó a la japonesa Moyuka Uchijima, por 6-2 y 6-2 en 62 minutos. El partido, que tuvo dos interrupciones por la lluvia, fue un calco del de primera ronda contra la británica Katie Boulter, que la española acabó ganando 4-6, 7-5 y 6-4.

Por el momento Badosa parece tener controlados los problemas de espalda que arrastra. La española volvió a la competición en el pasado torneo de Madrid, tras haberse tenido que retirar en Stuttgart precisamente en un partido contra Sabalenka. Será el séptimo duelo de la española contra Sabalenka, a la que solo ha derrotado en dos ocasiones, la última en las Finals de 2021.

El estadounidense Sebastian Korda será el rival del español Carlos Alcaraz por un puesto en los octavos de final de Roland Garros, tras haber superado al surcoreano Soonwoo Kwon, 6-4, 6-4, 1-6 y 6-3, en el partido de segunda ronda que este miércoles fue aplazado por la lluvia.

El cabeza de serie número 27, de 24 años, tendrá un día menos de descanso que el número 3, de 21, para afrontar ese duelo que, en principio, estará programado para este viernes. Alcaraz lo ha afrontado en cuatro ocasiones, con tres triunfos del español, el último en semifinales del torneo de Queen's del año pasado, que acabó ganando el español.

Medvedev is through to R3 after Miomir Kecmanovic had to retire ??#RolandGarrospic.twitter.com/rjnx49Nzji