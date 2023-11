El aviso de Paco González cuando hay minuto de silencio en el Santiago Bernabéu: "Suele pasar"

Real Madrid y Rayo Vallecano empataron 0-0 en el Santiago Bernabéu en un partido jugado en el Santiago Bernabéu. Este empate evidenció la falta de gol del equipo blanco, que no pudo batir a un gran Dimitrievski y que dejó como líder en solitario al Girona. El equipo catalán aventaja ahora en dos puntos al Madrid y en cuatro al Barcelona, que ganó agónicamente a la Real Sociedad este sábado con un gol de Araujo en el descuento del partido después de uno de los peores partidos del equipo de Xavi. El Atlético de Madrid, al igual que sus vecinos de la capital, tampoco pudieron ganar y fue sorprendido por Las Palmas este viernes (2-1).





El minuto de silencio en el Bernabéu

Este domingo se guardó un minuto de silencio en el estadio Santiago Bernabéuantes de la disputa del partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano en memoria de Fernando Fernández-Tapias, vicepresidente primero del conjunto blanco, fallecido el pasado 25 de octubre. Un emotivo homenaje a un alto cargo del club que concluyó con aplausos por parte de los asistentes al encuentro.

MADRID (ESPAÑA), 05/11/2023.- El 22 inicial durante el minuto de silencio previo al inicio del partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga que disputan este domingo Real Madrid y Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. EFE/ Rodrigo Jimenez



Fernando Fernández-Tapias fue socio del Real Madrid durante 30 años, desde el 13 de octubre de 1993, y formó parte de todas las Juntas Directivas presididas por Florentino Pérez. Fue vicepresidente de la Junta Directiva desde el 17 de julio de 2000 al 2 de julio de 2006 y vicepresidente primero desde el 1 de junio de 2009 hasta la actualidad. Además, fue patrono de la Fundación Real Madrid desde el 18 de julio de 2000 hasta el 2 de julio de 2006 y desde el 4 de noviembre de 2009 a la actualidad.



Un minuto de silencio en memoria de Fernando Fernández-Tapias que se produjo después de que el inglés Jude Bellingham ofreciera al público del Santiago Bernabéu el premio que le acredita como el mejor jugador de LaLiga EA Sports del mes de octubre.

El Real Madrid, sin gol

El Rayo Vallecano logró un gran punto en el Santiago Bernabéu después de conseguir que el Real Madrid no marcara. Esta vez, Bellingham no pudo desatascar la portería rival como en los anteriores partidos, incluído el Clásico ante el Barcelona que ganaron los blancos 1-2 con dos goles del futbolista inglés. Valverde fue el primero en fallar ante Dimitrievski, después de robar un balón y plantarse ante el portero del Rayo, que logró despejar a córner en el mano a mano ante el uruguayo. Joselu, que esta vez sí fue titular, tuvo varias ocasiones claras pero o la pelota se fue fuera o el portero rayista volvía a intervenir para evitar los goles, convirtiéndose en el mvp del partido. Rodrygo salió en la segunda parte, pero el brasileño no es el mismo que fue clave en la Champions de las remontadas ganadas por el Real Madrid y tampoco pudo ver puerta, pese a gozar de una clara ocasión que finalizó con un taconazo dentro del área y que paró Dimitrievski.

Bellingham es atendido en el Real Madrid - Rayo Vallecano (EFE)





El susto del partido lo dio Bellingham, cuando en la primera parte se dolió de su hombro izquierdo después de una mala caída por la que tuvo que ser atendido por los médicos del equipo blanco. Aunque al principio el inglés parecía que no iba a poder continuar e incluso Rodrygo salió a calentar por si tenía que salir, finalmente pudo acabar el encuentro y este lunes será sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión, tal y como confirmó Carlo Ancelotti en rueda de prensa: "Ha jugado todo el partido, estaba un poco afectado pero pudo continuar. Mañana le van a hacer pruebas, no creo que sea nada serio. Espero que esté disponible el miércoles".

El aviso de Paco González durante el minuto de silencio

Paco González, director de Tiempo de Juego, ya avisó en la previa del partido de algo muy curioso. Durante el minuto de silencio dedicado a Fernando Fernández-Tapias, vicepresidente primero del conjunto blanco, Paco González dijo que una persona que fue mano derecha del ex presidente del Rayo Vallecano, Ruiz Mateo, siempre dice que "cuando hay minuto de silencio en el Bernabéu, el Rayo suele puntuar". Esta frase la dice el que fue chófer de Ruiz Mateos y finalmente volvió a cumplirse, esta vez con un empate del equipo madrileño.