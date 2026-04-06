Así ven en Francia al colegiado Sánchez Martínez antes de dirgir el PSG-Liverpool: "Nunca ha arbitrado un partido más allá de los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero no es ajeno a las situaciones de alta presión"

El diario francés Le Parisien ha analizado la designación del árbitro español José María Sánchez Martínez para el choque de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones entre el PSG y el Liverpool. La UEFA confirmó el lunes su nombramiento, junto con el de sus asistentes, Raúl Cabañero e Iñigo Prieto, para el encuentro que se disputará este miércoles 8 de abril.

El colegiado murciano no es un desconocido para el equipo parisino. Según recuerda el medio francés, Sánchez Martínez ya dirigió un partido del PSG la temporada pasada, también en cuartos de final de la Champions League. Fue en el partido de vuelta en el que los franceses perdieron contra el Aston Villa (3-2), un resultado que no impidió la clasificación del equipo de Luis Enrique gracias al 3-1 de la ida. En aquella ocasión, el arbitraje no generó ninguna polémica.

Siete Clásicos y una polémica

Esta temporada, ha dirigido cinco partidos de la Liga de Campeones. Su actuación fue cuestionada en el partido entre el Olympique de Marsella y el Atalanta (0-1), tras negarse a pitar un penalti por mano en el área del equipo italiano. En cambio, todavía no ha arbitrado al Liverpool en la máxima competición europea.

Desde Francia destacan que, aunque Sánchez Martínez "nunca ha arbitrado un partido más allá de los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero no es ajeno a las situaciones de alta presión". Le Parisien subraya que el español está acostumbrado a citas de máxima tensión, ya que ha dirigido un total de siete Clásicos entre el Real Madrid y el FC Barcelona en competiciones nacionales.