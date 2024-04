Así queda el cuadro de los playoffs de la NBA

Con las victorias de los New Orleans Pelicans sobre los Sacramento Kings y de los Miami Heat ante los Chicago Bulls en los últimos encuentros del play-in ya se conoce cómo queda el cuadro de los playoffs de la NBA. La pelea por el anillo arranca este mismo sábado con cuatro eliminatorias.

Los Denver Nuggets defienden el anillo y comienzan a hacerlo ante los Lakers en la que será la reedición de la Final de la Conferencia Oeste de la pasada temporada. Lo mismo pasará en el Este donde esta vez se verán las caras en primera ronda los Celtics, grandes favoritos y que tienen el factor cancha durante todos los playoffs, y los Miami Heat.

Pelicans y Heat sobreviven sin Zion Williamson y Jimmy Butler y completan los playoffs Los Pelicans se impusieron a los Kings (105-98) y se medirán a los Thunder en playoffs. Los Heat serán el primer rival de los Celtics tras ganar a los Bulls (112-91). 20 abr 2024 - 11:17

Playoff Este

Boston Celtics vs Miami Heat

Cleveland Cavaliers vs Orlando Magic

Milwaukee Bucks vs Indiana Pacers

New York Knicks vs Philadelphia 76'ers

Playoff Oeste

Oklahoma City Thunder vs New Orleans Pelicans

Los Ángeles Clippers vs Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves vs Phoenix Suns

Denver Nuggets vs Los Ángeles Lakers