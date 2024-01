Arrestan a un jugador de los New England Patriots por realizar 8.900 apuestas ilegales

Kayshon Boutte, receptor abierto de los New England Patriots, fue arrestado este jueves en Baton Rouge (Louisiana) acusado de realizar miles de apuestas deportivas ilegales durante su etapa como universitario en la LSU. Entre los cargos de los que se le acusan están un delito grave de fraude informático y un delito menor de juego prohibido para personas menores de 21 años.

Las apuestas, según algunos medios más de 8.900, las habría realizado entre el 6 de abril de 2022 y el 7 de mayo de 2023, cuando tenía 20 años. Para eludir la prohibición de realizar apuestas a menores de 21 años habría utilizado diversos alias 'kayshonboutte7' y 'kayshonboutte01', según él mismo habría confirmado en su declaración.

