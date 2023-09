El aplaudido homenaje de Djokovic a Kobe Bryant tras conseguir su 24º Grand Slam

Novak Djokovic, que este domingo conquistó su 'grand slam' número 24 e igualó así el legendario récord de Margaret Court, le rindió homenaje al desaparecido Kobe Bryant nada más ganar el Abierto de Estados Unidos.

El genio serbio, después de saludar a su rival (el ruso Daniil Medvedev) y celebrar el título, se cambió de camiseta y se colocó una en la que salía una foto suya con la estrella de Los Angeles Lakers.

En la camiseta, por la parte delantera y con detalles púrpuras y dorados (como los colores de los Lakers), ponía junto a la foto "Mamba forever" (Mamba era el apodo de Kobe y "forever" es "para siempre" en inglés).

Por detrás estaba el número 24, un dorsal que (junto al 8) llevó el emblemático escolta en los Lakers y que coincide con la cifra de 'grand slam' que tiene ahora 'Nole' en su vitrina.

"Kobe era un amigo cercano", explicó sobre un homenaje que se le ocurrió hacer hace una semana.

