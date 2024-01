Antonio Lobato seguirá siendo la voz de la Fórmula 1 en España

Falta poco más de un mes para la disputa de la primera carrera del Mundial 2024 de Fórmula 1. Los semáforos se pondrán en verde por primera vez el domingo 2 de marzo en el circuito de Sakhir en Bahréin. Un año más, la competición se podrá ver en España a través de DAZN, el operador que cuenta con los derechos, pero hasta ahora no se sabía quién sería el encargado de narrarla.

Desde hace 20 años, Antonio Lobato ha sido la voz de la Fórmula 1 en nuestro país. Da igual la cadena de televisión, siempre estaba el colaborador de El Partidazo de COPE retransmitiendo la prueba. Y seguirá estándolo al menos en 2024, según informaba este jueves El Confidencial Digital y como ya había dejado caer Juanma Castaño en los micrófonos de la Cadena COPE.

Desde el medio apuntan que después de unas largas negociaciones entre ambas partas solo quedarían "un par de trámites" para cerrar el acuerdo y que después de más de dos décadas, Antonio Lobato siguiera siendo el narrador de la Fórmula 1. Sin embargo, no parece probable que el periodista vaya a contar con su habitual equipo de colaboradores entre los que se encuentran Pedro Martínez de la Rosa y Toni Cuquerella.

Tras dos fantásticos años formando parte del equipazo de DAZN F1, he decidido dejar de trabajar con la empresa y abandonar Madrid.



Me marcho, pero me llevo grandes amigos y un gran recuerdo de la experiencia. Muy agradecido por la confianza.



Os cuento más aquí: pic.twitter.com/hRceuSwLrj