Antoine Griezmann: "No hicimos un gran partido"

El jugador del FC Barcelona Antoine Griezmann no dudó en reconocer que el conjunto azulgrana no hizo un "gran partido" ante el Athletic Club, en el encuentro que terminó con empate a un gol en San Mamés.



El delantero galo señaló que había "costado desde el principio porque ellos presionaron muy bien". "Hemos estado más lentos de lo habitual. Son cosas a mejorar", apostillaba en Movistal LaLiga.



"Ellos han tenido ocasiones claras y a nosotros nos ha costado más. Nos va a costar hasta el final de temporada. Sabemos que cada partido va a ser muy difícil", proseguía el delantero francés, antes de añadir que "no sabíamos cómo hacer para salir de esa presión".



"Al final, ellos estaban más cansados, tuvimos más ocasiones y ahí logramos el empate", reseñaba Griezmann.



Sobre lo que le pide Koeman tras la salida de Messi del Barcelona rumbo a París, afirmó que "quiere que coja protagonismo". "Para mí no va a cambiar nada. Solo disfruto del fútbol e intento ayudar al equipo en defensa y en ataque", añadió.



Con su nuevo compañero en punta, Memphis Depay, asegura entenderse "muy bien, es un gran jugador, se agradece tener alguien así arriba".