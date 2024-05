Antiviolencia pide 6000 euros y 18 meses de sanción para el aficionado que insultó a Nico Williams

"He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono, la verdad es que han sido pocos, gente tonta hay en todas partes y no pasa nada. Hay que seguir trabajando y espero que esto vaya pasando poco a poco porque al final estamos haciendo una lucha interna y externa contra esto y es lo que hay", afirmó Nico Williams tras el pitido final de aquel encuentro.

Tras la pertinente investigación, la Policía identificó al aficionado que profirió dichos insultos y automáticamente el Atlético de Madrid procedió a suspender de manera cautelar e indefinida a dicho socio.Esta sanción se hizo oficial a través de un comunicado difundido en las redes sociales oficiales del club.

Pues bien, ahora ha sido Antiviolencia quien ha tomado las riendas del asunto y ya ha hecho oficial la propuesta de sanción para el socio colchonero: "Propuesta de sanción de 6.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 18 meses a un aficionado identificado -animador del equipo local y miembro de un grupo radical y violento del Atlético de Madrid que, durante el partido de Primera División Club Atlético de Madrid – Athletic Club, profirió con un megáfono insultos y gritos racistas contra un jugador del equipo visitante cada vez que éste se acercaba a la banda. Estos hechos provocaron que el árbitro tuviera que parar el encuentro y ordenar al club que se activara de inmediato el protocolo antirracismo a través de la megafonía de estadio", relata el comunicado oficial.