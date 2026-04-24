Ángel García valora la baja de Alcaraz en Roland Garros: "Hay jugadores como Del Potro o Thiem, que una lesión como esta les destruyó su carrera"

Malas noticias para el tenis español. Carlos Alcaraz ha anunciado que no competirá en el Masters 1000 de Roma ni en Roland Garros debido a la lesión en la muñeca derecha que sufrió hace unas semanas. El tenista ya había tenido que renunciar al Open de Madrid por estas molestias.

Las alarmas saltaron con sus declaraciones previas, donde ya adelantaba que no pondría en riesgo el resto de su carrera y que tendría más oportunidades de jugar en París. Alcaraz afirmó que "ni mucho menos esta vez iba a arriesgar absolutamente nada", dejando claro que la prudencia era su máxima prioridad.

La decisión se ha tomado tras una ecografía de control que ha confirmado las peores sospechas. Según ha valorado el periodista Ángel García, la prueba "ha demostrado que la lesión sigue muy viva y que jugar Roland Garros sería un riesgo".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Carlos Alcaraz, recibiendo asistencia médica en el Godó

Un futuro incierto

La preocupación se extiende ahora al siguiente Grand Slam, Wimbledon, ya que hay menos de un mes de margen entre ambos torneos. La lesión llega en el peor momento para Alcaraz, no solo por ser la temporada de tierra batida, donde es considerado el mejor del mundo, sino por la acumulación de grandes citas en el calendario.

En su comunicado, el propio Alcaraz ha reconocido que atraviesa un "momento delicado", como ha recordado García. Para el tenista, la renuncia es una "decepción muy grande", ya que considera Roland Garros como "su Grand Slam".

El espejo de otras carreras rotas

El objetivo ahora es recuperarse por completo para que esta lesión no marque su futuro. El recuerdo de otros tenistas es inevitable, como ha señalado Ángel García: "Hay jugadores como Del Potro, como Thiem, que una lesión de muñeca no es que les alejase de un Grand Slam, es que les destruyó su carrera".

Una lesión de muñeca no es que les alejase de un gran slam, es que les destruyó su carrera" Ángel García

Ese es precisamente el escenario que Alcaraz quiere evitar a toda costa. El tenista y su equipo han decidido "hacer las cosas muy bien para que esta lesión no le repercuta al resto de su carrera". Su regreso a las pistas solo se producirá cuando esté completamente sano, ya sea en Wimbledon o más adelante.