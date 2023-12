Ancelotti: "El juicio para un entrenador es solo si gana o no y esto Xavi lo sabe muy bien"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que este jueves, cuando se conozca la sentencia definitiva sobre la Superliga, podría pasar "algo importante para cambiar la historia del fútbol actual", y espera que el equipo mantenga "la buena dinámica" en el encuentro de este domingo ante el Villarreal, el último del año en el Santiago Bernabéu.

"Para opinar tenemos que esperar a lo que pase el día 21, que puede ser que haya algo importante para cambiar la historia del fútbol actual. Tenemos que esperar hasta el día 21", declaró en rueda de prensa respecto a la sentencia definitiva sobre la Superliga que dará a conocer el jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Carlo Ancelotti, en la la rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal.EFE





Sobre el partido de este domingo, indicó que deben aprovechar la "buena dinámica" del equipo. "Estamos cerca de Navidad, jugamos contra un equipo que está bien organizado y preparado. Creo que estamos en un buen momento, los resultados lo demuestran. Tenemos un buen ambiente, una buena dinámica, jugadores motivados, así que queremos terminar bien este primer tramo de la temporada. Hasta ahora, lo hemos hecho bien", subrayó.

"El año más tranquilo no sé; es una primera parte de la temporada en la que, a pesar de todos los problemas que hemos tenido, lo hemos manejado bien. Lo que va a pasar, no lo sé. Tengo confianza. Un entrenador tiene que vigilar siempre lo que tiene que hacer. Estoy contento de lo que hemos hecho, pero vigilando lo que podemos hacer. La temporada es muy larga, quedan todavía seis meses más", prosiguió.

Además, no quiso especular sobre un posible 'regalo' del club en forma de renovación. "El regalo ya lo tengo, que es seguir siendo entrenador del Real Madrid, que es la cosa más importante. Tenemos tiempo para pensar en eso. Espero que el regalo me lo puedan dar mañana los jugadores ganando el partido. Quiero terminar bien estos dos partidos y tener una Navidad tranquila", afirmó. "Si el club está contento, ya sabe que yo estoy contento. No tenemos ni prisa ni problemas. El 'timing' es: 1 de julio de 2024. Hasta entonces, estamos aquí", añadió.

En otro orden de cosas, desveló que ya sabe quién formará como titular en la portería este domingo. "Lo tengo ya decidido, pero no he hablado todavía con los dos; quiero que primero lo sepan de mi boca antes que leerlo en la prensa. Me hacen dudar porque están muy bien los dos", señaló, antes de opinar sobre un posible regreso de Toni Kroos a la selección. "Si Kroos vuelve a jugar con Alemania, tendrá la suerte de tener a uno de los mejores centrocampistas del mundo", explicó.

También habló de cómo negocian ahora los lanzamientos de penalti. "El año pasado había una línea muy clara: Karim -Benzema-, y después de Karim, Luka Modric. Esta línea ha cambiado porque Modric no ha jugado al principio, y tenemos uno que tira muy bien, que es Joselu, pero no siempre juega los partidos. Tenemos que arreglar esta línea, entrenando. Tirar penaltis no solo es algo técnico, hay algo de ambiente", manifestó.

Por último, Ancelotti informó de que ya ha charlado con el brasileño Endrick, que está en Madrid. "A los jóvenes les recomiendo disfrutar del momento y de lo que está pasando. Está progresando muy bien, estamos encantados de que pueda ser nuestro jugador a partir de julio. Nos ha venido a visitar, hemos hablado un rato con él, pero tenemos que esperar hasta julio", aseveró. "Está aprendiendo español. Ha trabajado muy bien en su equipo, ha ganado dos títulos, está disfrutando del momento. Está focalizado en lo que tiene que hacer con el equipo nacional olímpico. Nosotros lo esperaremos hasta julio", finalizó.