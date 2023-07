Ancelotti no habla de Mbappé, repite que tiene contrato y asegura que pueden competir con un delantero

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha hablado con la prensa por primera vez en esta pretemporada y ha sido tras su llegada a su stage a Los Ángeles y el italiano ha repetido otra vez su idea de continuar en el club hasta el 30 de junio de 2024 y no ha hablado del futuro de Kylian Mbappé.

"Nunca he hablado de jugadores que no están en el Madrid. Puedo hablar de jugadores que tengo como Bellingham, Fran García, Güler, Brahim - ha vuelto más completo-, Modric, Rodrygo, Vinicius...no me parece correcto hablar de un jugador que no esté aquí", apunta Ancelotti al ser preguntado por el jugador francés.

Otro de los temas importantes es el propio futuro de Ancelotti después de que desde Brasil se apuntara que él sería el próximo seleccionador del combinado nacional.

El entrenador del Real Madrid volvió a repetir que "me quedo con el contrato que tengo hasta el 30 de junio de 2024": "Nunca voy a hablar de Brasil, soy entrenador del Real Madrid".

Al ser cuestionado por una posible renovación con el equipo blanco, Ancelotti lo tiene claro: "No tengo prisa por renovar, la confianza es total. Tiene que pasar una temporada y ya veremos cómo va".

Por otro lado, el técnico transalpino está contento con una "plantilla joven que nos van a dar alegrías" y está convencido que a pesar de tener solo un delantero puro como es Joselu Mato, el equipo está preparado para competir por todo.

"Quiero probar un nuevo sistema y si no sale bien, volveremos al sistema viejo", confiesa el italiano a la vez que indica que todos los jugadores han llegado en buenas condiciones a la pretemporada.