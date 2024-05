Ancelotti: "Courtois jugará contra el Cádiz, Lunin contra el Bayern y después ya veremos..."

Carlo Ancelotti, afirmó este viernes que llegan al tramo final de la temporada "muy ilusionados" y con "muchas ganar" de levantar títulos y también confirmó que Thibaut Courtois volverá a la titularidad en el encuentro frente al Cádiz, algo que es una "muy buena noticia" para el equipo.

"Nunca he tenido una temporada con solo dos derrotas y ahora podemos seguir con esta racha. La plantilla lo ha hecho muy bien, ha tenido mucho compromiso y han aportado todos muchísimo, los que han jugado todos los partidos y los que han jugado menos minutos. Ahora, llegamos al tramo final de la temporada muy ilusionados y con muchas ganas de ganar títulos", comentó Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo ante el Cádiz.

El italiano dejó claro que el objetivo ante el equipo gaditano es sumar tres puntos para acercarse al título liguero. "En nuestra cabeza tenemos solo esto, no pensamos a lo que puede pasar después, solo cumplir nuestro objetivo contra un equipo que está peleando para no descender y que llega al Bernabéu con todas las ganas y la ilusión", añadió.

Por ello, en cuanto a la posibilidad de celebrar el título de Liga en Cibeles, lo que sucedería con un triunfo y que luego no lo lograse el FC Barcelona ante el Girona, dejó claro que no han pensado "nada de todo esto" porque todavía no han ganado "nada". "Pensaremos en las celebraciones el día que estemos matemáticamente seguros, y todavía no lo estamos", zanjó.

"Es distinto porque cuando jugamos el partido contra el Espanyol estaba en nuestra mano ser campeones, ahora nos faltan cuatro puntos, este es el motivo por el que no queremos hablar de celebración", explicó el entrenador madridista sobre la similitud del partido en el que se proclamaron campeones de Liga hace dos temporadas, también el fin de semana previo a la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones.

"COURTOIS ESTÁ PERFECTO"

La mejor noticia para los madridistas es la confirmación de la vuelta de Thibaut Courtois, que jugará sus primeros minutos esta temporada este sábado. "Está bien, va a jugar. Es una muy buena noticia para nosotros que vuelva Courtois, como fue la vuelta de Militao. Está muy bien, tiene mucha ilusión y creo que todo el mundo está encantado de que pueda volver", explicó Ancelotti.

A pesar de la vuelta del portero belga, el de Reggiolo confirmó que Lunin "será titular" contra el Bayern y que después ya irán viendo. "Courtois necesita el tiempo para adaptarse a su manera, uno se puede adaptar un poco antes o después. A nivel físico está muy bien, tiene el alta médica, está perfecto, después son las lecturas de las situaciones que tendremos que evaluar", apuntó.

Carlo Ancelotti ofrece una rueda de prensa en la previa del partido ante el Cádiz. EFE.





Además de la titularidad de Courtois, el entrenador de Reggiolo confirmó que estarán en el once frente al Cádiz el central brasileño Eder Militao y el joven centrocampista Arda Güler, y que Jude Bellingham podría jugar pese a que tuvo "un virus intestinal el miércoles por la noche". "Ahora está muy bien, y ante el Cádiz lo hará muy bien como siempre lo ha hecho esta temporada", resaltó.

Por último, preguntado sobre lo que recomendaría al centrocampista alemán Toni Kroos de cara a su renovación por el conjunto madridista, Ancelotti tiene claro que el futbolista deber tomar "la mejor decisión para él y no para nadie".