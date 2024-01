Ancelotti acusa a Laporta de desviar el foco: "Todo el mundo sabe lo que ha pasado estos 20 años"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que la intención de Joan Laporta, presidente del Barcelona, es "desviar el tiro" al calificar de "Liga adulterada" la competición, y le recordó el 'caso Negreira' como "el problema del fútbol español" durante "los últimos veinte años".

"No me gusta mucho entrar en este tipo de polémicas y de palabras, la verdad es que esta semana han hablado mucho y pienso lo mismo que antes, no tenemos que desviar el tiro porque todo el mundo conoce lo que ha pasado los últimos veinte años en el fútbol español", respondió Ancelotti cuando fue preguntado por las palabras de Laporta tras el Real Madrid-Almería.

Laporta: "La competición está adulterada" El presidente del Barcelona afirmó que "son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales". 23 ene 2024 - 19:11

Para Ancelotti todas las declaraciones realizadas desde Barcelona son una estrategia para desviar la atención del mal momento por el que pasa el club azulgrana. "Ahí está el problema del fútbol español, no de una Liga que no está adulterada. Ha tenido un problema el fútbol español y la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil están haciendo investigaciones, tenemos que darles tiempo y esperar. Pero el problema del fútbol español ha sido ese en los veinte últimos años. Desviar el tiro no tiene sentido", insistió el entrenador madridista.

Más comedido estuvo Ancelotti cuando fue cuestionado por las quejas de Xavi Hernández, cuando habló de la dificultad de ganar una Liga por decisiones arbitrales. "No quiero explicar el que ha sido mi sentimiento y pensamiento personal sobre esto", zanjó con seriedad.