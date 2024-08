Ana Peleteiro: "Me he sentido como Taylor Swift en el Bernabéu"

Ana Peleteiro, campeona de Europa de triple salto, declaró este viernes, tras lograr la clasificación para la final olímpica en su primer intento (14,36 metros), que con el ambiente que hubo en el Estadio de Francia y la cantidad de gente que vio la competición en las gradas se sintió como "Taylor Swift en el Bernabéu".

La atleta gallega, que aspira a colgarse una medalla en los Juegos Olímpicos de París, como ya hizo con un bronce en Tokio 2020, cumplió en la fase de clasificación. Un salto válido superior a 14,35 y rumbo a la final.

"Suficiente, hoy no se necesitaba nada más. Deberes hechos", dijo Peleteiro, en la zona mixta del Estadio de Francia, del que destacó el ambiente que se vivió en las gradas.

"Me he sentido como Taylor Swift en el Bernabéu. En negro. Para mi un estadio lleno es como una performance. Vivo así. De hecho estaba un poco nerviosa y el ritmo de las palmas me ayudó a tranquilizar las pulsaciones y hacer los deberes. Ahora a continuar con el trabajo y hacer caso a Iván", declaró, en alusión a su entrenador, el cubano Iván Pedroso.

La final, a diferencia de otras ocasiones que se disputa dos días después de la ronda de clasificación, se celebrará esta vez en solo veinticuatro horas.

"No estamos acostumbrados a eso, es la primera vez en la historia. Yo creo que es porque Yulimar quería doblar porque si no, no tiene ningún sentido. Es todo un reto. Iván sabe lo que es hacer eso. Hoy lo hemos superado muy bien. Nos hemos arriesgado un poco a la hora de ver qué día hacíamos las pesas, lo hemos estudiado mucho y ha salido bien. Mañana creo que me encontraré incluso mejor", concluyó.

Por otro lado, la atleta atendió a Arancha Rodríguez al término de su salto y dijo lo siguiente: "Sabía que, a pesar de que las últimas semanas han sido complicadas, llegaba en un buen momento de forma. Me sentía muy tranquila y serena".

La gallega añadió que habrá "hasta 18 Peleteiros" en la final, al ser preguntada por la presencia de su hija o no en la cita olímpica de este sábado.