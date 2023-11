Alonso pone fin a los rumores y no correrá en Red Bull: "Me aseguraré de que haya consecuencias"

Fernando Alonso ha puesto fin a todos los rumores que le situaban la próxima temporada en Red Bull como compañero de Max Verstappen. El asturiano ha sido tajante en Interlagos en la previa del Gran Premio de Brasil, rompiendo las ilusiones de centenares de aficionados que se habían llenado de esperanzas de volver a ver al español en lo más alto de un podio consiguiendo la esperada '33'.

Carlos Miquel aseguraba que desde la escudería Aston Martin le habían confirmado que no se iba a producir el esperado intercambio entre Alonso y Checo Pérez y ha sido el doble campeón del mundo el encargado de dejarlo claro: "No. No tengo nada que decir. Rumores de paddock, gente que se ríe y quiere ganar seguidores… pero yo no voy a entrar en ese juego".

"En esta habitación, todos sois periodistas profesionales que lleváis muchos años en Fórmula 1 y tenéis un respeto. Pero los rumores vienen de gente que no están en esta habitación, están aquí para divertirse y no es divertido cuando juegan con eso. Me aseguraré de que haya consecuencias", amenazó.