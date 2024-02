Alonso: "¿Ir a Mercedes? Primero tengo que decidir si quiero seguir corriendo"

Fernando Alonso (Aston Martin) indicó este miércoles que "será interesante ver" si pueden "mantener el ritmo de desarrollo comparado con los equipos de arriba", al mismo tiempo que auguró que "quizá hasta Australia o incluso Japón" no podrán "tener una idea clara del rendimiento" de la parrilla.

"El coche ha dado un paso adelante, que es el primer objetivo de la pretemporada. El año pasado cumplimos como esperábamos y quizá hayamos dado ese pasito adelante y si ese paso adelante es o no suficientemente bueno, lo averiguaremos en las primeras carreras", ha asegurado.

La temporada arranca en Sakhir, "un circuito con características muy particulares", por lo que "quizá hasta Australia o incluso Japón" no podrán "tener una idea clara del rendimiento de los equipos". "Es un enfoque distinto a 2023, donde empezamos con una buena base y fue una sorpresa ver lo buenos que éramos al principio", dijo.

"Después no fuimos capaces de desarrollar el coche. Aprendimos muchas lecciones el año pasado si queremos convertirnos en aspirantes al título, fue una temporada clave en 2023 y 2024 empezamos bien", agregó el español, que advirtió de que tienen "muchas cosas de cara al desarrollo de la temporada". Así, apuntó que "será interesante ver" si pueden "mantener el ritmo de desarrollo comparado con los equipos de arriba", después de no hacerlo en 2023. "Esta temporada queremos mejorar aquí", aseguró.

Alonso participó en la primera carrera en Baréin en 2004, aunque tiene que "decidir" si continuará "compitiendo o no" a partir de 2025. "Es algo que tendré que decidir en unas cuantas semanas o carreras. Ahora me siento genial, pero es un calendario exigente y en 2026 habrá nueva normativa que será tentadora o quizá no. Me tomaré unas cuantas carreras para decidir", avanzó.

"Estamos muy por encima del límite. Cuando empecé, teníamos 16 carreras, después 18, cuando Liberty entró en la Fórmula 1 nos dijeron que serían 20 ó 21 carreras, y que eso sería el límite, y ahora ya tenemos 24 en el calendario. Esto no es sostenible, incluso el campeón del mundo piensa que esta temporada es larga, imagínate el resto, que en la segunda mitad de la temporada vamos a las carreras solo por ir, porque no hay incentivo, no luchamos por nada", concluyó.

Carlos Sainz (Ferrari) aseguró este miércoles en la previa al Gran Premio de Baréin, el primero de la temporada, que, vaya a la escudería que vaya al terminar el año, quiere que le "aporte la posibilidad de ser campeón del mundo a largo plazo". Sainz, que dijo no estar "resentido" con la elección del británico Lewis Hamilton (Mercedes) de firmar por Ferrari, puesto que él "habría hecho lo mismo", subrayó que necesita su tiempo para pensar, hablar con equipos y ver qué decisión tomar, dado que "la situación ha cambiado mucho en invierno".

El piloto madrileño acaba contrato este año con Ferrari, donde ha estado los últimos dos años y medio, pero por ahora quiere "tener un último buen año porque -Ferrari- es un equipo increíble" y quiere "darlo todo" para "coleccionar un par de victorias más que el año pasado", aunque cree que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) "va a seguir coleccionando trofeos este año".

Asimismo, Sainz subrayó que esta temporada es la "más larga" de la Formula Uno y comentó que "los inviernos se van acortando, los test parece que también y parece que" estén "compitiendo toda la temporada". A pesar de mostrarse contento con el rendimiento del coche en el test, pues entendieron el monoplaza y probaron "todo" lo que se habían propuesto, explicó que están "en el límite de carreras" que los pilotos, los mecánicos y en general los equipos pueden afrontar.