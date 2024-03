Alonso aprieta a los Red Bull en una sesión con Sainz convaleciente

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el más rápido de la primera sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí, segunda prueba del Mundial y sobre el Circuito de la Corniche de Yeda, por delante de Fernando Alonso (Aston Martin), a solo una décima, y con el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) cerrando el 'podio'.

Con goma blanda, Verstappen lideró, por primera vez esta temporada, una sesión de libres, la primera en Yeda, al marcar un 1:29.659, solo 80 milésimas peor que su mejor tiempo del año pasado en la misma manga. El asturiano, a 186 milésimas del campeón, demostró que el Aston Martin puede competir con los de delante a una vuelta mientras siguen ajustando el 'set up' en simulación de carrera.

FP1 CLASSIFICATION Not much to choose between Max and Fernando #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QpsIRjpVob

Los primeros libres en Yeda arrancaron con la noticia de que Carlos Sainz (Ferrari) forzaría para subirse al SF-24, después de este miércoles abandonar el 'paddock' al encontrarse indispuesto. Pero, a pesar de no estar al cien por cien, rindió y trabajó sobre su monoplaza, completando más de 20 giros y acabando sexto (1:30.164), a poco más de una décima de su compañero, el monegasco Charles Leclerc, que fue quinto (1:30.030).

Como hace una semana en Baréin, esta primera sesión, al ser una carrera nocturna, no es demasiado representativa de lo que se verá el viernes y el sábado. Así, los protagonistas iniciales fueron los neumáticos duros y medios, con un variado intercambio de pilotos en la zona alta.

Aunque desde el arranque fue George Russell y Mercedes los que se mostraron más sólidos y fueron arriba durante la mayoría de los minutos. Alonso también disfrutó del liderato pasados diez minutos con un 1:30.961, un tiempo que superó el británico por medio segundo en ese primer intento.

Un tiempo que, como en Baréin, le costó rebasar a un escondido Verstappen, que se quejó de algunos reglajes en ese inicio, algo ya habitual en los Libres 1 en el neerlandés. La pista empezó muy sucia, pero los tiempo fueron mejorando con el paso de los minutos, con los seis primeros pilotos en solo cuatro décimas.

Sainz avisó con la primera caricia al muro muy sutil, aunque fue el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) el que se tocó con el muro en las enlazadas del primer sector. El tapacubos de su rueda delantera izquierda salió despedido, necesitando arreglar el pequeño desperfecto en el box, aunque sin mayores complicaciones.

Fine margins around this Jeddah track ??



Lance Stroll has a brush with the barriers in FP1 ??#F1#SaudiArabianGPpic.twitter.com/eKRYLk7yVY