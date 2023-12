Aleix García aseguró que le gustaría jugar en el Barça y Michel le responde: "Se ha equivocado"

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, aseguró en la previa del partido de Copa ante el Orihuela que el centrocampista Aleix García "se ha equivocado" al reconocer que algún día le gustaría jugar en el Barcelona, rival este domingo, porque es el club que ha seguido siempre desde pequeño.

Míchel añadió que su "mensaje" para la afición es que espera que "en Girona, poco a poco, la gente sea solo del Girona" y argumentó que el proyecto iniciado hace que sea "posible".

Preguntado por si a él le gustaría entrenar al Barça subrayó que está en el equipo que quiere estar y que su cabeza "nunca" piensa en el futuro, sino que está centrado al 100% en el presente.

Las declaraciones de Aleix García

El jugador del Girona sorprendió durante las últimas horas por sus declaraciones en Movistar+ donde aseguró que querría jugar en el Barcelona.

"Me gustaría jugar en el Barça”, aseguró el centrocampista del Girona antes de añadir que "es el club que he seguido desde pequeño y el que siempre me ha gustado".

Rueda de prensa de Míchel

El presente del Girona pasa por el Orihuela, rival este jueves en la Copa del Rey, y Míchel alertó que "las diferencias son menos cuando las eliminatorias son a partido único".

"Es un partido muy importante", remarcó antes de admitir que confía "hacer un partidazo, ganar y pasar" a la siguiente ronda del torneo del KO.

En este sentido remarcó que el Girona debe dar su mejor versión para no quedar "fuera de un título" y de una competición que gusta "mucho" al equipo.

Reiteró que la Copa es "el camino más corto" para ganar un título, como ya dijo antes del partido de la primera ronda, y añadió que la Copa "sirve para que todos los jugadores estén en competición".

"En LaLiga han jugado menos muchos jugadores y, por ejemplo, ahora se ha lesionado Yangel y necesito ver a Ibra (Kébé), a Jhon (Solís) y a Pablo (Torre), que tienen que ser jugadores importantes. Necesito que jueguen con continuidad, y la Copa nos da esa posibilidad", aseguró.

Roda de Premsa de Míchel Sánchez prèvia al ORIHUELA CF vs GIRONA FC de Copa del Rei https://t.co/vqvWmCclt4 — Girona FC (@GironaFC) December 6, 2023

Sobre el Orihuela avisó que "es un equipo con jugadores importantes y que juega bien. Su estilo es combinativo y quiere jugar desde atrás con la pelota".

Por eso, considera que su equipo necesitará "dar un paso adelante en la presión y en tener el balón" para superar la eliminatoria, "bonita y difícil".

Para el encuentro de este jueves, el técnico rojiblanco anticipó la titularidad del joven Iker Almena: "Hizo una gran pretemporada y ahora está jugando muy bien con el filial".