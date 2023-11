Aleix Espargaró pega un puñetazo a Morbidelli en plena recta; enganchón entre Verstappen y Ocon

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) ha sido sancionado con una multa de 10.000 euros y la pérdida de seis posiciones en la formación de salida del Gran Premio de Catar de MotoGP que se disputa el domingo en el circuito de Lusail. Espargaró ha sido sancionado por su actitud agresiva y la agresión física -golpe en el casco- al italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) durante los segundos entrenamientos libres disputados el sábado por la mañana en el trazado de Lusail.

El piloto español se encontró con el transalpino en la curva seis del circuito. Morbidelli iba lento y Espargaró tuvo que frenar su vuelta algo que no le gustó en absoluto. Le pasó por la escapatoria y ambos se tocaron. El italiano le pidió calma mientras Aleix le recriminaba con gestos la acción y tras ponerse a su altura le propinaba un golpe en el casco al otro piloto en un desafortunado calentón.

Enganchón entre Verstappen y Ocon en Las Vegas

En la Q1 del Gran Premio de Las Vegas hubo tensión entre el francés Esteban Ocon (Alpine) y Verstappen, con insultos por la radio incluidos después de que el neerlandés adelantara al galo en la curva 1 a falta de pocos minutos de sesión. Un capítulo más de una relación rota desde que competían en karting y que incluso en el GP de Brasil de 2018 llegó a las manos, con Max empujando a Ocon tras la carrera.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Dos viejos enemigos se volvieron a encontrar y saltaron chispas. El francés acabó eliminado tras una maniobra del triple campeón del mundo que le hizo frenar y perder un tiempo muy valioso. "Esto es una broma, honestamente. Verstappen se ha tirado a la curva 1 como un loco", se quejaba por radio Ocon. Verstappen no se cortó en su respuesta: "¡Menudo estúpido idiota!".

El de Red Bull no tuvo inconveniente en reconocer que lo había hecho completamente a propósito. "Dejó un poco de hueco con los demás y él me fastidia al final. Así que he pensado: 'si tú me jodes a mí, yo te jodo a ti en la curva 1'. Y sí, ha funcionado obviamente".