Alcaraz se pasea hacia los octavos

Carlos Alcaraz accedió a los octavos de final del Abierto de Australia después de que el chino Juncheng Shang, de 18 años, abandonara por una lesión en el muslo derecho, cuando el marcador lucía un 6-1, 6-1 y 1-0, y se enfrentará en la siguiente ronda al serbio Miomir Kecmanovic.

