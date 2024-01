Alcaraz pasa a la siguiente ronda del Open de Australia tras sufrir y ceder un set ante Sonego

El murciano Carlos Alcaraz (2) mejoró su primer servicio y se impuso en su partido ATP número 200 al italiano Lorenzo Sonego por 6-4, 6-7(3), 6-3 y 7-6(3) en tres horas y 24 minutos, en la segunda ronda del Abierto de Australia. Su próximo rival será el chino Juncheng Shang, de 18 años, que superó al indio Sumit Nagal por 2-6, 6-3, 7-5 y 6-4.

"Estoy muy feliz por mi actuación. El partido fue complicado por el viento. Aunque perdí el segundo set, estuve ahí. Fue un gran partido", comentó tras el choque, en alusión al intenso viento que agitó Melbourne Park a lo largo de este jueves.

Too Hot To Handle ??@carlosalcaraz books his ticket to the third round defeating Sonego 6-4 6-7(3) 6-3 7-6(3) ??#AusOpen • #AO2024pic.twitter.com/4R0Pek1eUS