Albiol, en Tiempo de Juego: "Ojalá el Nápoles pueda cerrar el fichaje de James, es un gran jugador"

Raúl Albiol debutó este sábado con la camiseta del Villarreal ante el West Brom, en el encuentro con el que los de Javi Calleja dieron el pistoletazo de salida a su pretemporada, lo hicieron con victoria por 3-0 con goles de Gerard Moreno, Manu Trigueros desde los once metros y Carlos Bacca. Tras el partido, el central valenciano pasó por los micrófonos de 'Tiempo de Juego' para analizar su incorporación al conjunto castellonense. Un movimiento que el internacional llevaba esperando desde hace tiempo: "Después de 6 años en Italia, siempre es un placer el volver a España y a un club como el Villarreal. Estoy muy feliz por poder arrancar esta nueva etapa y con la esperanza de que todo salga bien", comentó.

Pese a ese deseo de regresar a España, Albiol estuvo muy feliz en Nápoles, una etapa que ha marcado su carrera: "Han sido seis años en los que he disfrutado mucho. He sido muy feliz en Italia y he recibido un gran trato allí y lo recibí desde el primer día. He tenido grandes entrenadores como Sarri, que me ha ayudado mucho a mejprar. Vuelvo a España mucho más maduro y con mucha más experiencia. Siempre recordaré esta etapa como una de las mejores de mi carrera. Ahora toca el Villarreal, en el que estoy muy feliz. Han estado mucho tiempo tratando de ficharme, han hecho un gran esfuerzo y espero poder recompensarlo", recordó.

Sobre el club italiano, Albiol ensalzó la figura de su actual entrenador y se mostró esperanzado con la posibilidad de que el club del sur de Italia pueda cerrar el fichaje de James Rodríguez: "Carlo es un gran entrenador. He podido estar con él un año, su trayectoria ya habla de cómo es como entrenador. Si llama a James sabe lo que le puede dar. No es noticia de que el interés es fuerte. Ancelotti y el Nápoles lo quieren, el Madrid no, así que ojalá que se cierre el fichaje, sería muy importante para el club. Espero que se pueda concretar porque sería un gran fichaje para poder pelear por el título de Liga", aseguró.

En cuanto a la negociación con el conjunto groguet, Albiol aseguró este sábado en 'Tiempo de Juego' que la llamada decisiva para terminar de convencerle fue la del presidente de Fernando Roig: "El presidente fue el que me terminó de convencer. El interés viene ya desde el año pasado, era un interés muy fuerte y me han demostrado que me querían mucho, eso ha sido decisivo. Algún momento tenía que salir del Nápoles y esta ha sido una gran opción tanto para mí como para mi familia. Llevo apenas una semana aquí, estamos trabajando tanto con balón como el aspecto físico. Partidos como el de hoy solo sirven para mejorar y aprender de los errores", concluyó.