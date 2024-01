Al-Khelaifi asegura en una entrevista tener un acuerdo con Mbappé: "Pacto entre caballeros"

Había cierta expectación en torno a la entrevista que este martes ha concedido el propietario del Paris Saint Germain, el jeque árabe Nasser Al-Khelaifi, a Radio Montecarlo, en la que el asunto central ha sido el futuro de Mbappé.

En una semana en la que Mbappé ha vuelto a hablar de su futuro en un nuevo torbellino de noticias y rumores en torno a si renueva con el PSG o si le llegan o no ofertas de otros equipos, Al Khelaifi ha asegurado tener un pacto verbal con él. "Kylian es una gran persona y un gran gran jugador. Como dijo después de la Supercopa, tiene un acuerdo conmigo. No quiero hablar de dinero y decir cuánto vale el trato. Tenemos un 'pacto entre caballeros', y un acuerdo no es cuestión de dinero. Es algo entre un jugador y el presidente del club, el director deportivo y el entrenador, es más que un acuerdo firmado", explicó sin aportar más detalles.

Por qué Fayza Lamari no ha dicho nada del futuro de Kylian Mbappé en 2024: "Lo han querido parar" De todos los que rodean al todavía jugador del Paris Saint-Germain, ella es la única que no ha aparecido desde que comenzó el año mientras se rumorea su fichaje por el Real Madrid José Manuel Nieto 09 ene 2024 - 00:51





Pero por si acaso, Al-Khelaifi quiso recordar que el PSG es su casa y que no estará mejor en ningún otro sitio: "Por supuesto que quiero que Kylian se quede, eso seguro. Es el mejor jugador del mundo y el mejor club para Kylian es el PSG".

Aprovechó para lanzar un mensaje a quienes 'molestan' a Mbappé para tratar de sacarle del club parisino: "De verdad, pido a todo el mundo que deje en paz a Kylian. Que nos dejen en paz, estamos bien así".

Otros nombres: Luis Enrique, Leo Messi...

A pesar de la temporada con 'suspense' del PSG, Al-Khelaifi rompió una lanza a favor de su actual entrenador, Luis Enrique Martínez: "Hoy en día, es el mejor entrenador del mundo".

Luis Enrique Martínez, en la rueda de prensa previa al Dortmund - PSG. CORDONPRESS





Sin embargo, no fue tan condescendiente al ser preguntado por Leo Messi, que una vez fuera del club parisino, llegó a criticar el trato recibido: "Le tengo un gran respeto, pero si alguien quiere hablar mal del PSG tras marcharse, no me parece bien. El respeto no funciona así. No es un mal chico pero eso no me ha gustado. Y no lo digo por él, lo digo por todos, este no es nuestro estilo".

Por otra parte, apuntó a un PSG que sigue en renovación, en la búsqueda de un equipo "más joven": "Hemos probado muchas cosas en los últimos años, y unas funcionan pero otras no. Y hoy en día el equipo funciona como tal, el ambiente es magnífico, es positivo, y eso me da mucho placer. Cuando voy a ver un partido para mí es un gran placer, es como si fuera a Disneylandia", aseguró.