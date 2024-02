Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo y la selección femenina de fútbol, entre los nominados al Premio Laureus

Laureus World Sports Awards anunció en la mañana de este lunes los nominados a los premios de su vigésima quinta edición que se entregarán en la ciudad de Madrid.

Dentro de la lista de nominados a 'los Óscar del deporte' destacan la presencia de Aitana Bonmatí como a la Deportista Mundial del año. Además, su compañera Salma Paralluelo opta al Premio Laureus a la Revelación Mundial y toda la selección femenina de fútbol está en la categoría al Equipo Mundial del Año.

"Estos logros han sido resultado de todo el trabajo duro realizado por mis compañeras de equipo y el staff, y muchas personas que han ayudado a lo largo del camino, especialmente en mi club", declaró Bonmatí.

Novak Djokovic

Mondo Duplantis

Erling Haaland

Noah Lyles

Lionel Messi

Max Verstappen

Aitana Bonmatí

Shericka Jackson

Faith Kipyegon

Sha'Carri Richardson

Mikaela Schiffrin

Iga Swiatek

Equipo Europeo de la Ryder Cup

Equipo masculino de baloncesto de Alemania

Manchester City

Oracle Red Bull Racing Fórmula Uno

Los Springboks

Selección femenina de Fútbol de España

Jude Bellingham

Linda Caicedo

Coco Gauff

Qin Haiyang

Josh Kerr

Salma Paralluelo

El 22 de abril se conocerá a los campeones de cada categoría, en una gala que tendrá lugar en Madrid, y que será la vigesimoquinta edición de los premios.

