Aitana Bonmatí, Jennifer Hermoso y Linda Caicedo, finalistas a mejor jugadora del año

Las internacionales españolas Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso, campeonas del Mundial de este año en Australia y Nueva Zelanda, son finalistas a recibir el premio The Best a la jugadora de la FIFA 2023, junto a la colombiana Linda Caicedo, anunció este jueves la FIFA.

Bonmatí fue pieza clave en la selección española para la consecución del título mundial, en el que fue distinguida como mejor jugadora y posteriormente elegida Jugadora del Año de la UEFA y Balón de Oro, distinción en la que relevó a su compañera de equipo Alexia Putellas. La centrocampista del Barcelona también celebró este año con su club el título de Liga y de la Liga de Campeones.

#TheBest FIFA Women's Player Finalists! ????



???? Aitana Bonmati

???? Linda Caicedo

???? Jennifer Hermoso



Learn more about the final three. ????