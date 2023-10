Las quejas de jugadores del Real Madrid por sus posiciones en el equipo: "Ahora parece que..."

Estamos en mitad del parón de selecciones donde se han jugado encuentros en busca de la Eurocopa 2024 y también partidos de la Fase de Clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo 2026.

Durante estos días se han escuchado a numerosos jugadores y entre ellos destacan las declaraciones de tres jugadores del Real Madrid: Rodrygo Goes, Aurelien Tchouameni y Eduardo Camavinga.

Rodrygo: "No me gusta jugar de 9, aunque en el Real Madrid tengo que hacerlo" Sobre su mal inicio de temporada aseguró que "me veo con más presión" y que todos los delanteros viven periodos de sequía: "Pasar un tiempo sin marcar goles es frustrante". 15 oct 2023 - 12:47

RODRYGO GOES

Las palabras más llamativas las dejó el brasileño Rodrygo Goes. El atacante aseguró que no se siente cómodo jugando de '9' titular: "Siempre es importante poder desempeñar diversas funciones. Siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en las bandas, simplemente no me gusta jugar de 9, aunque en mi club tengo que hacerlo. Aquí en la Selección, puedo moverme por todo el campo, lo que ha ayudado a mi juego. Es importante poder hacer todas esas funciones, ya que aumenta tus posibilidades de no ser reemplazado. Esto es fundamental para mí".

AURELIEN TCHOAUMÉNI

El centrocampista francés también habló sobre la posibilidad de jugar de central en el Real Madrid, situación que ya ocurrió en el partido ante Osasuna donde el galo tuvo que jugar en esa demarcación por las bajas de David Alaba, Nacho Fernández y Eder Militao.

"Lo disfruté. Tuve una actuación bastante buena, pero me divierto más en el medio. Posiblemente el equipo me necesite en defensa", apuntó Tchoauméni.

No está descartado que el francés vuelva a jugar el próximo partido en esa posición. El equipo blanco viaja hasta Sevilla para medirse al equipos hispalense en el Sánchez Pizjuán a partir de las 18.30h y para este duelo Ancelotti podría contar con él de nuevo en la zaga. Para el Clásico ante el Barcelona del próximo 28 de octubre a las 16:15h en Montjuic el técnico italiano al menos podrá contar con Nacho después de que Apelación le haya rebajado la sanción de 3 a 2 partidos.

CAMAVINGA

Otro de los que ha hablado de su demarcación en el Real Madrid es otro jugador francés, el centrocampista Eduardo Camavinga. Camavinga se ha convertido casi en el jugador comodín de Ancelotti, sobre todo cuando tiene problemas en el lateral izquierdo.

Puesto de lateral izquierdo que ya ocupó muchos partidos la temporada pasada debido a la lesión de Ferland Mendy, pero que este año se esperaba que no fuera así por la contratación de Fran García, sin embargo, el técnico italiano vuelve a recurrir a Camavinga para el lateral.

En una rueda de prensa con su selección, el centrocampista volvió a incidir en la idea de que no le gusta jugar en esa posición, pero que hará todo lo que le pida el míster para el beneficio del Real Madrid: "Creo que todo el mundo lo sabe, no es ningún secreto que no me gusta esta posición. Hablé con Ancelotti, pero lo más importante es el equipo. Como soy un jugador de equipo, jugaré de lateral si me lo piden, aunque no me guste. Pero quiero darlo todo por el club, no siempre se consigue lo que uno quiere, hay que saber equilibrar las cosas".

