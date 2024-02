El agradecimiento de Paco González a la UEFA por el precioso detalle que tuvo en su último Congreso

Este jueves se celebró en París el 48º Congreso de la UEFA. La 'Maison de La Mutualité' parisina acogió a los representantes de cada país en una sesión en la que fueron protagonistas el actual presidente Aleksander Ceferín y como no podía ser de otra forma la Superliga. El organismo sigue combatiendo contra esta y tomó nuevas medidas para impedir que se lleve a cabo. Además, Miguel Ángel Gil Marín, accionista mayoritario del Atlético de Madrid fue nombrado nuevo miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA.

Detalles del Congreso

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, anunció que no se presentará a la reelección cuando acabe su actual mandato en 2027. Antes de sorprender al desvelar su decisión, volvió a ser muy crítico con los impulsores de Superliga e hizo una nueva llamada a la unión del fútbol europeo en defensa de su modelo, basado en valores, solidaridad, ascensos y descensos.

Gianni Infantino y Aleksander Ceferín en el Congreso de la UEFA en París. EFE.





El presidente mantuvo que los clubes son libres de inscribirse en nuevas competiciones e incluso "apuntarse a lo que los aficionados ingleses llaman la Liga Zombie", o a lo que él llama "la Liga de la Pleonexia", por "el deseo de tener siempre más, más dinero, más poder, más capital, más prestigio".

Ceferin se dirigió al Congreso después de que lo inaugurara la ministra francesa de Educación, Juventud, Deportes y Juegos olímpicos y paralímpicos, Amélie Oudé-Castéra, quien también defendió la protección del modelo deportivo europeo un día después de la firma de una declaración en su apoyo de los titulares europeos de la materia, que no suscribió España. Si lo hicieron el resto de los 26 países de la Unión Europea. España alegó para no suscribir la declaración que en el país estaba abierta una causa judicial contra la Superliga y hasta que no hubiese una resolución definitiva no se iba a posicionar.

El Congreso aprobó además la elección del consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, y del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfï, como miembros del Comité Ejecutivo, para un mandato de cuatro años en representación de la Asociación Europea de Clubes (ECA), y del portugués Pedro Proença, presidente de las ligas europeas, así como los estados financieros 2022-2023 y el presupuesto 2024-2025.

Miguel Ángel Gil Marín entra en el Comité Ejecutivo de la UEFA. Cordon Press.





El recuerdo de la UEFA

Durante el evento la UEFA quiso recordar a todos los grandes jugadores que perdieron la vida durante el último año en un vídeo homenaje en el que aparecieron figuras de la talla de Bobby Charlton, Just Fontaine o los españoles Luis Suárez y Amancio Amaro. Junto a ellos también figuraba en él mismo nuestro querido y añorado Pepe Domingo Castaño. El organismo quiso acordarse de 'La Leyenda' de Tiempo de Juego por su papel durante tantos años ligado al fútbol en su faceta de periodista.

El mensaje de Paco González

Paco González, director de Tiempo de Juego, ha querido agradecer en el programa de este domingo el detalle de la UEFA con el que tantos años fue su pareja tanto en la Cadena Ser como en la Cadena COPE: "Se lo agradezco a la UEFA, de la que no tengo la mejor opinión, pero oye muchísimas gracias, moló ver ahí tu nombre".

Cristina Castaño, en la alfombra roja de los Goya este sábado en Valladolid. EFE.





Otra que quiso tener un recuerdo con Pepe Domingo Castaño fue su sobrina, la actriz Cristina Castaño, que desde la alfombra roja de la gala de los Premios Goya, que se celebraron este sábado en Valladolid, tuvo tiempo para hablar del comunicador.

