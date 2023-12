El agente de De Jong: "Es una noticia falsa; no hubo gritos, su reputación no se toca"

El agente de Frenkie De Jong habló en De Telegraaf sobre todo lo ocurrido entorno ala controversia de la convocatoria del Barça frente al Amberes en Champions. El centrocampista holandés no viajó a Bélgica para disputar la última jornada de la fase de grupos. "Tenía síntomas de fiebre", aseguró el representante.

Lewandowski, Gündogan y Araujo viajan finalmente a Amberes; De Jong se queda en casa por fiebre Después del encuentro, el primer equipo dormirá finalmente en Bélgica y regresará a Barcelona el jueves por la mañana, y por ha decidido cambiar los planes con esos jugadores. 12 dic 2023 - 10:36

De Jong se reincorporó a la dinámica con sus compañeros el pasado jueves y no se descarta su presencia en la jornada 17 de LaLiga este próximo fin de semana con el FC Barcelona frente al Valencia en Mestalla. El centrocampista holandés no entró en la convocatoria ante el Amberes en Liga de Campeones y empezaron a surgir los rumores. Ante esto, su agente Ali Dursun ha sido tajante: "La reputación de Frenkie de Jong no se toca. Es un referente como profesional; siempre cumple".

De Jong y Joao Cancelo en el entrenamiento del Barça.EFE





El enfado del agente proviene de unas declaraciones previas en Rac1, en las que se comentaba que hubo una tensa conversación. "Es la mayor tontería que se ha dicho sobre Frenkie en mucho tiempo. La relación con Deco es simplemente buena y estable. Es una noticia falsa. No hubo gritos por telefóno ni signos de interrogación", desmintió el representante. La ausencia de De Jong en el último encuentro de Champions dejó ciertas dudas que Ali Durson ha querido aclarar, afirmando que "el jugador simplemente estaba enfermo, tenía síntoma de fiebre. Por eso, no pudo viajar".