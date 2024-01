La Agencia Mundial Antidopaje carga contra la Agencia Española: "Inaceptable"

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) aseguró este viernes ser consciente de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación en relación con las acusaciones relativas a la Agencia Antidopaje Española (CELAD) por presunta mala praxis en controles antidiopajes y en cuanto a posibles ocultaciones de casos positivos en atletas españoles.

We issued a statement following recent media reports on allegations concerning the National Anti-Doping Organization of Spain. We strongly reject the implication that we would ever turn a blind eye to any valid cases. All cases have been repeatedly followed up and some are still…