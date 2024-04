Aficionados mexicanos celebran su victoria sobre Messi pisando su camiseta

Los Rayados de Sergio Canales venció al Inter de Miami en los cuartos de final de la Concacaf. Tanto el partido de ida como el de vuelta se lo llevó el conjunto mexicano, este último, 3-1 en el estadio BBVA Bancomer. Parte de la afición del conjunto dirigido por Fernando Ortiz celebró el pase de ronda contra el equipo de Florida pisando de forma enérgica una camiseta de Leo Messi, tal y como se pudo ver en un vídeo que se viralizó en las redes sociales.

Este 'odio' por parte de un grupo de hinchas de Monterrey viene del Mundial de Qatar de 2022. Después de la victoria de la selección argetina sobre la mexicana (2-0) en la fase de grupos, se hizo viral un vídeo de Leo Messi en el vestuario, en el que estaba apartando con el pie una elástica mexicana que estaba en el suelo.

Los aficionados mexicanos se enfadaron mucho con la estrella argentina porque pensaron que la estaba pisando. El estallido llegó a tal punto que hasta el famoso boxeador Canelo Álvarez le amenazó por redes sociales. "Así como respeto Argentina tiene que respetar Mexico! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo. Que le pida a Dios que no me lo encuentre!", expresó en su cuenta personal de Twitter.