Se acabó la incógnita: A Taylor Swift le sobraron horas para llegar a Las Vegas

La cantante estadounidense Taylor Swift aterrizó este sábado en Los Ángeles, disuadiendo las dudas de sus fanáticos sobre si llegaría a tiempo a Estados Unidos para asistir a la Super Bowl. La artista ya se encuentra en suelo estadounidense, tras haber volado desde Tokio, donde dio un concierto como parte de su gira Eras Tour y podrá llegar a tiempo a Las Vegas, que será la sede de la final del fútbol americano.

La llegada de Swift a Los Ángeles despeja las dudas de sus fanáticos, que se preguntaban en redes sociales si la cantante tendría suficiente tiempo para asistir a la Súper Bowl, donde su novio Travis Kelce se enfrentará con su equipo Kansas City Chiefs a los San Francisco 49ers.

La relación de Swfit y Kelce, ala cerrada de los Chiefs, ha aumentado la popularidad de la gran final de la NFL y ha animado a los fanáticos de la cantante a ver el partido. Es tanto el furor que la relación de la artista con el atleta ha causado en redes sociales, que la embajada de Japón en EE.UU. emitió un comunicado la semana pasada calmando a los fanáticos, asegurándoles que Swift llegaría a tiempo si salía de Tokio tras dar su concierto.

Tokyo!!! Those 4 shows at Tokyo Dome were so wonderful. I’d missed you all so much and loved being on stage frolicking around with my fellow performers and band again. Thank you to everyone who lives in and around Tokyo, and everyone who traveled far and wide to be there with us.… pic.twitter.com/mCdlGpOOk0