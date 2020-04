YoMeQuedoEnCasa (Semana del 26 de marzo al 2 de abril)

Hola,

Soy un matemático e ingeniero español. Me gustaría comentar un poco las predicciones del Prof. Fernández Martínez, al que habéis entrevistado hoy en el programa. Hay que tener en cuenta que lleva lanzando predicciones en LinkedIn y prensa asturiana prácticamente cada día y sus predicciones varían mucho y no parece estar muy afinadas (proporciono un par de ejemplos a continuación, uno de ellos bastante reciente) así que en mi opinión habría que coger un poco con pinzas la predicción que ha proporcionado en la entrevista. Por ejemplo, en una publicación en La Nueva España el 31 de marzo, hace solo 4 días, decía que el número total de fallecidos en España al final de la epidemia, en su predicción más desfavorable (el percentil 90), sería de 13000; a día de hoy llevamos 11744 y es muy probable que lleguemos a 13000 en muy pocos días (y por tanto y lamentablemente, a bastantes más víctimas al final de la epidemia). La predicción en ese artículo del percentil 50 (el percentil 50 se suele considerar en aplicaciones estadísticas como una predicción más probable, suele ser la predicción “estándar” en un estudio de incertidumbre) es de 11000 fallecidos, algo que por desgracia ya se ha superado (reitero que el artículo citado es de hace solo 4 días). En otra publicación anterior en La Nueva España del día 22 de marzo, en una gráfica se ve que el pico de nuevos positivos en Asturias (infectados, en la gráfica) en su predicción más favorable (el percentil 10) sería de más de 200 y el resto de percentiles para el pico se aproximan más a los 250; según los datos que tenemos da la impresión que el número de nuevos positivos en Asturias está claramente en descenso y que el pico fue de 142.

Las predicciones, por ejemplo del número de fallecidos, del número de nuevos positivos (los incluidos en los datos proporcionados por el Gobierno, no los que en verdad ocurren y que muchos no son detectados), que es la que ha facilitado en el programa el profesor, o del número de personas hospitalizadas o en UCI están, como uno puede imaginarse, relacionadas entre sí por lo que es de esperar que si uno subestima o sobreestima claramente uno de esos números en sus predicciones, las predicciones para las otras cantidades puedan no ser muy acertadas. Si se miran otras predicciones realizadas por el Prof. Fernández Martínez realizadas en los últimos días uno se lleva la impresión que son similares en calidad a las proporcionadas en la publicaciones mencionadas (podéis leer vosotros más de sus predicciones publicadas, por ejemplo, en LinkedIn o la Nueva España y juzgar).

Aunque las buenas noticias son especialmente deseables ahora, también creo que no hay que proporcionar expectativas no muy bien fundadas.

Muchas gracias y enhorabuena por el programa (y muchas más en estos días).

Un abrazo,

David

Buenos días.

Mi nombre es Ricardo y el de mi mujer Raquel; tenemos un hijo de 6 años, pepinero a tope. El próximo miércoles día 8 de abril cumplo 43 primaveras, me hacéis compañía desde los 14 años, pero mi hijo me supera, os empezó a escuchar ya en el vientre de su madre. En estos días de confinamiento seguís haciendo que los fines de semana con Tiempo de Juego y las noches con El Partidazo sean más llevaderos.

Os mandamos mucho ánimo desde Leganés y una muestra de nuestra devoción por todos y sobre todo por Pepe Domingo. Un saludo y gracias por tantos años de entrega y Juanma, enhorabuena por el programa.

Ricardo Loro Díaz

Hola Paco, Hevia y Pedrito:

Soy el padre de una familia de cuatro miembros que había establecido ya una tradición familiar como es la de asistir como público a vuestro programa todos los meses de Marzo de cada año (esta hubiera sido nuestra 5ª edición y puede que Paco se acuerde porque siempre terminamos con una foto con él).

Desde aquí y ahora, en estos momentos tan durísimos para todos, donde la "curva de Don Simón" se anuncia pero no llega nunca "la aparecida", he prometido a mis dos hijos y mi mujer que "sinudaduda Paco" (como diría Radomir Antic), y si nos dejáis, volveremos a ser felices con vosotros en el estudio de La Radio el año que viene.

Un abrazo virtual también para La Ratita, Parrita y Armenteros, y un beso (más virtual todavía) para La Churri y Andrea Peláez (pero no me los confundáis...) y lo mismo para los demás colaboradores. Sois el mejor antivirus conocido.

(De Pepe Domingo y de Manolo ya se acuerdan todos y no necesitan de este humilde oyente).

Saludos y "un brasho" Paco.

Luis-Fernando.

P.D.: Como sugerencia me permito la osadía de pediros que metáis a José Luis Garci como colaborador vuestro ya que me permitiría la mayor de las satisfacciones y la guinda del pastel.

Muy buenas desde mi " Convento de Clausura ".

Gracias por vuestro acompañamiento una vez más, al igual que al de Teledeporte. Vosotros que tenéis mano, a ver si pueden reponer el España-Alemania de la Euro del 84. Recuerdo perfectamente que en Chiclana se fue la luz y nos perdimos el gol de Maceda, que es el " antepasado " del gol de Puyol, y me quedo con el primero, que es más entrañable.

Y de camino, enhorabuena por el " pelotazo " del Resistiré, ya que salió de vuestra casa común, pero hay otras canciones con el mismo título, como la de Barón Rojo, cuya letra puede venir al caso.

Gracias y os oigo de aquí a un rato, mientras hago la Declaración de la Renta.

Antonio Montero.

Saludos.

Buenas tardes.

Lo primero presentarme, soy Juan Carlos de 38 años, oyente vuestro desde cuando empezabais a las 17:00 y os enganchaba después del programa "El cine de lo que yo te diga", es decir, no tengo ni idea desde cuándo, para mí siempre habéis estado ahí. Sois tan importantes en mi vida que me llamasteis minutos antes de entrar en la iglesia para casarme, y mi hija hoy tararea con Pepe el "Santanderrrrrrr" con eso os digo todo.

Ante todo gracias, no sólo por lo que hacéis estos días, sino por lo de siempre. Sois geniales y aunque tiro últimamente de podcast, intento estar al día de todo lo que hacéis.

Ahora bien, jamás he tenido que adelantar el podcast hasta el pasado viernes, primero con el "Oasis de libertad" y ahora mismo con el "Tertulión", mis dos espacios favoritos. Esto se ha debido a que puedo entender que de vez en cuando se hable de política, pero creo que ambos espacios se están convirtiendo en las tertulias horribles de ‘sabelotodos’, que tienen todas las soluciones del mundo y no aportan nada positivo. Esto no se da en todos los miembros, gracias a Dios, sino que el viernes con Ocaña y Gato, a veces Guasch, y el domingo con Bustos y Cañizares, en el que no paran de criticar al gobierno y a las medidas que adopta.

En realidad me da igual la ideología de cada uno, pero creo que a día de hoy más que nunca, el entretenimiento es fundamental, si quiero quejas y dogmas me pongo otros programas, nunca vuestros programas, pero lo de estos días me supera.

Nada más, no soy ni quiero ser un "hater" de los que se llevan ahora, no me escondo detrás de ningún perfil, pero desde mi modesta opinión creo que este camino no es el adecuado. Seguiré siendo fiel, para mí sois familia, pero... hay límites y creo que ahora más que nunca hay que llevar a cabo el lema "aporta o aparta". No quiero gurús, y si lo hacen mal, muy sencillo, moción de censura o esperar a las otras elecciones.

Acabo ya, muchas gracias por todo, por vuestro trabajo, por las risas, por ser familia, pero cuando algo no gusta, creo que es debido comentarlo de forma respetuosa.

Un fuerte abrazo.

Cuidaros mucho,

Juan Carlos

Buenas tardes:

Muy orgulloso de mi cuñado, Juan José Cachero, presidente de la Federación Asturiana de Baloncesto, federación muy humilde a la que no le sobra precisamente el dinero, pero que ha tenido el gesto de devolver las fichas federativas de los clubes para echar en estos momentos tan duros, y en lo que cabe, una mano a estos. Pequeño detalle pero gran gesto.

Y a vosotros Paco muchas gracias, no tenéis idea la alegría que transmitís. Esa sí que contagia.

Un abrazo a todos.

Buenas noches,

El próximo día 12-04-2020 mi hijo cumple 2 años y estoy intentando que sea un asiduo de vuestro programa como yo. El principal motivo de este correo es transmitiros mi pequeño homenaje con este correo hacia todo vuestro equipo por hacer estas semanas más llevaderas con vuestros programas deportivos.

Muchas gracias por seguir ahí y durante unas horas haced que la gente no piense en todo lo que está sucediendo y sobre todo lo que sucederá después.

Estoy deseando volver a escuchar el sonido de los goles, ese momento será uno de los mejores antídotos para esta triste época que nos ha tocado vivir.

Mucho ánimo y sobre todo, ¡muchas gracias!

Hola Paco;

Solo de pensar que estás leyendo mi carta me llena de alegría y felicidad. Os admiro mucho a todo el equipo de Tiempo de Juego. Os escucho desde que tengo algo de consciencia. El motivo de mi carta es porque me gustaría ser parte de la familia que sois en el futuro, para mí sois mis verdaderos amigos y familia, entonces, para poder intentar ser parte de vuestra familia en el futuro , te pido el siguiente favor, te pido que me indiques todos los puestos de trabajo que tienes en Tiempo de Juego para poder averiguar qué es lo que tengo que estudiar y así al finalizar los estudios pues al menos poder hacer las practicas con vosotros.

Como sé que te estoy pidiendo demasiado te diré que por mucho que os quiero, no estoy dispuesto a meterme en la universidad, por lo que descarta periodismo y todas en las que tenga que pisar la universidad.

Por lo tanto, quedan las profesiones que se puedan aprender realizando ciclos formativos, por ejemplo, se me ocurre, técnico de sonido, aunque no estoy seguro de ello.

Os quiero mucho y seguid así, lo que más me gusta de vosotros es el humor, lo que me río con vosotros. De hecho, para mí Tiempo de Juego tiene la excusa del deporte para entretenernos y hacernos reír.

Muchas gracias por todo, me hacéis muy feliz, sois el motivo de mi alegría, estoy deseando que llegue siempre el fin de semana para escucharos y me encanta la primera hora.

A la espera de tu respuesta

Un fuerte abrazo

Buenas tardes,

Como sugerencia, pido si es posible, y pienso que sería muy interesante, el retransmitir una jornada íntegra de Tiempo de juego de inicios de los años 80, con el Barça de Udo Lattek o HH o el Logroñés de David Vidal. Sería muy interesante poder escuchar una jornada de ese tipo para retrotraerme en el tiempo. Muchas gracias

Hola,

Gracias por el entretenimiento que nos proporcionáis, tanto con deportes como sin deportes. Os propongo que un sábado o un domingo, comencéis Tiempo de juego, como si hubiese futbol, todo normal, metiendo la emoción, la chispa que le metéis.

Por ejemplo, si arrancáis a las 16:00, pues que los partidos empiecen a las 16:30, y todos los comentaristas desde su casa, los inalámbricos desde su casa, colaboradores, etc etc, las cuñas de Pepe Domingo, y tanto y a narrar!!!

Hace años hicisteis algún concurso para chavales de narrar un gol, pues ahora tenéis el reto de hacer 45 minutos o una hora de Tiempo de Juego...

Bueno, yo ahí lo dejo.

Pedro Cabrera

Sois mis amigos del fin de semana, sois mis amigos de la noche. Gracias por todo, os juro que no os abandonaré, gracias por lo que estáis haciendo. Me dedico a escucharos y hacer el ‘friki’, hoy he empezado el camino del Norte en mi bici estática.

Os quiero a todos, incluidos los “merengues“.

Un abrazo

José a. Montero ( Monty )