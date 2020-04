YoMeQuedoEnCasa (Semana del 9 al 16 de abril)

Querido Paco.



Cuando os mudasteis desde la Cadena Ser, me resultaba desgarrador tener que dejar de oír a Manolo, a Oliveros, a Juanma, a Guasch, al maravilloso Pepe y, sobre todo, a tí, Paco, por el hecho de escuchar una cadena con la que, sinceramente, en el terreno de la opinión política no me sentía ni me siento a gusto.



Lo tuve claro. Me hubiera ido a Radio Infierno por no perderos. Mi cuñado (ay, siempre los cuñados) me dijo en su momento que él ni de coña oiría COPE, por mucho que también os fuera a echar de menos y ahí se mantiene. Yo oigo COPE para los deportes y la Ser para lo demás y soy feliz con mi bipolaridad.



Siempre he admirado que tus colores en el deporte no sean evidentes y eso hace que seas igual de cercano para alguien del Barça, del Atlético o del Madrid. Pero sí que creo que con este lio que tenemos encima ahora, vuestra opinión empieza a estar cortada por un patrón político. La opinion es sesgada cuando hay palos sólo en una dirección. Cuando los que opinan igual que la corriente hablan, se desahogan y los que opinan lo contrario callan. Tengo un pequeño grupo con algunos compañeros de trabajo, la política nos enfrenta, pero nos une el fútbol. Alguna vez, sobre todo en momentos de crisis como en el que estamos, no podemos reprimir alguna opinión política. No pasa nada, pedimos disculpas por el tremendo error y seguimos con lo nuestro, porque el fútbol, como decía aquél, es más importante que todo eso.



Un confinado que os quiere y mucho, Enrique.

Hola Paco, Pepe, Manolo y Juanma.



Me llamo Carlos Alberto Merino Calvo y es la primera vez que me dirijo a vosotros. Os quiero agradecer de todo corazón lo que hacéis y cómo lo hacéis. En mi caso particular, soy ingeniero civil y ya hace cinco años que me vine a EEUU a hacer un postgrado y a seguir a la que hoy es mi mujer. He vivido en Saint Louis (Missouri), Chicago (Ilinois) y ahora Boston (ya desde hace un par de años y hasta 2023 como mínimo) ya que mi mujer es médica y está haciendo su residencia de traumatología en Boston. A ella le encanta el anuncio de Pepe Domingo de Navidul, ya que es una apasionada del jamón ibérico (es de Kansas City, Missouri).



Allá donde he estado y he vivido, os he tenido siempre puestos y me habéis hecho estar más cerca de mi familia, que vive en Madrid. Desafortunadamente, ya que mi mujer trabaja tanto, paso bastante tiempo sólo en casa y cuando llegan los sábados y los domingos y mi mujer tiene que trabajar (y aunque no trabaje también), lo primero que hacemos es poneros de fondo para así teneros con nosotros durante todo el día y escuchar cualquier partido que estéis narrando, ya sea mi Madrid con Manolo, o cualquier otro. También me pongo todos los días a Juanma a las once y media hora española mientras preparo la cena, ya que aquí son seis horas menos, así que nos coincide justo con la hora de cenar nuestra. Me gustan especialmente las secciones del Grupo Risa los miércoles y The Americans los jueves.



Ahora con la crisis del Coronavirus, y aunque no haya fútbol, también os tengo puestos todos los sábado y domingos y de veras que también es de admirar la capacidad que estáis teniendo para hacer una radio cojonuda durante todo el día y para hacer que la gente pueda también escucharos y olvidarse un poco del bicho y de la situación que estamos viviendo. Nada más, simplemente deciros que aunque no tenga fijo ni me puedan llamar para el EGM, para mí sois los número uno. No cambiéis nunca.



Muchísimas gracias y un abrazo fuerte desde Boston de dos oyentes fieles vuestros, Carlos Alberto y Rikki.

Entrevista al presidente del Fuenlabrada.



Estimado equipo:



Ayer era el día previo a la vuelta al trabajo después de las vacaciones, bueno, más bien, la vuelta al teletrabajo porque soy profesor en la Comunidad de Madrid. El insomnio me atacaba y decidí poner, como llevo haciendo desde hace mucho (yo también realicé el viaje desde la Ser hasta COPE en vuestra compañía) El Partidazo.



Cuál fue mi sorpresa cuando escuché las declaraciones del presidente del Fuenlabrada defendiendo que se podían saltar el confinamiento porque sí, que tienen razón, que el decreto no es claro, ambigüedades y demás cuentos. Pero lo peor no fue eso, sino que el equipo de El Partidazo lo vitoreó, alentó y apoyó, todos salvo un comentario a posteriori de Roberto Palomar y otro inconcreto y genérico de Manolo Lama. Me parece inaceptable que en una emisora de la repercusión de la vuestra se sigan defendiendo estas actitudes, con la que está cayendo. Este señor se atrevió a decir que "era más peligroso comprar el pan" o que si otros sectores volvían al trabajo, por qué ellos no.



¿Realmente se puede asociar a una persona que compra comida u otra que vuelve a la obra, con recomendaciones de seguridad, porque todos los necesitamos (empresarios, obreros...) con un futbolista que va a mirarse si tiene más grasa en el cuerpo? ¿Es una broma? Todos tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que quedar en casa y hoy se habrán levantado muchos en sus casas pensando que tenía razón, que no pasa nada. Y todo por haber creído encontrar un resquicio legal en el Real Decreto al que acogerse. Si piensa que sus jugadores se han comido muchos bollos, que los pese el día de la vuelta a los entrenamientos, cuando sea, y que los multe si han engordado, que para eso es el presidente. Incluso se atrevió a decir que ellos lo hacían todos los meses, claro.



Mi madre vive en Ponferrada, tuvo un derrame cerebral provocado en una operación en octubre, ahora es una persona dependiente, su marido (mi padre) se murió en diciembre y desde que se declaró el estado de cuenta, aquí estoy; no se me pasa por la cabeza decirle al Guardia Civil en plena A6: "Disculpe, es que tengo la costumbre de ir cada 15 días". Supongo que no podíais dejar pasar la oportunidad de atizar al Gobierno.



Y una última reflexión: ¿y si uno de estos miembros de este equipo que está por encima del bien y del mal tiene un accidente? Sé que es exagerado, poco probable, pero no imposible. ¿Colapsamos un poco más las urgencias? ¿Cogemos a una ambulancia, celador, médico, enfermera... porque tenía que pesarse? El espíritu de la norma es claro: quédate en casa. Todo lo que se salga de ahí es un mensaje erróneo. Haréis mejor labor concienciando sobre esto que con cualquier programa con El Transistor y Rafa Nadal.



Gracias por permitirme la opción de expresar mi opinión, por vuestro trabajo y compañía en el día a día, año tras año.



Un saludo.



José Luis Gómez Álvarez.