El VAR y sus líos (Semana del 18 al 25 de enero)

¿Por qué si Hernández Hernández y el árbitro del Real Madrid - Almería, cometen dos errores graves no se les sanciona? ¿La impunidad de Hernández Hernández, hasta dónde llega? ¿Cuál es el sistema de sanción a un árbitro?

Ha quedado CLARO que el 1er y 3er VAR han sido un error. ¿Por qué con 2 errores no hay tarjeta roja para ellos? ¿Quién juzga, al juzgador? ¿Dónde se pueden visualizar esos datos? ¿Por qué no son públicos? ¿Qué árbitros descienden esta temporada? ¿Por qué razón? ¿Las valoraciones dónde están?

Estas preguntas, antes no tenían sentido porque no se dudaba de la honestidad del estamento arbitral. Pero eso es cosa del pasado… ¿Con la que tienen encima, como es posible que sigan siendo tan opacos? ¿No hay una alternativa?

En la Premier League, por dar ejemplos, a árbitros que fallan muy groseramente se les pone partidos de Segunda, para mostrar que la sanción es pública.

Dice Dani Senabre que todo el planeta dice que fue un atraco. No es cierto. El VAR interviene 3 veces. El gol anulado a Arribas por falta previa a Bellingham está bien anulado. Todos de acuerdo aquí. En el gol de Vinciusi, sigue sin estar claro cuánto bíceps y cuánto deltoides hay... y cuánto tiene que haber. Pero si no es gol, es penalti a Vinicius. Y no lo decís: es penalti.

La única jugada que puede ser polémica es la del penalti del Almería por mano. Y mano fue. Y ocupaba un espacio. ¿Fue falta de Joselu? No sé si hay suficiente contacto. ¿Rüdiger? No interviene en la jugada directamente y contactos así hay mil. Pero aceptemos que no es mano. Es un error del VAR. ¿Un error de VAR es un escándalo? Porque hay todos los fines de semana varios.

Acordaos también de cómo cosieron a patadas a Bellingham, tacos incluidos. ¿Roja? No entró el VAR.

Me gustaría hacer una reflexión, de lo que dicen, del VAR, no del bar. ¿Cómo pueden decir, que el VAR es nefasto para el fútbol? Yo creo, que el VAR es una gran ayuda para acabar con las injusticias del fútbol. En momentos puntuales, que el ojo humano no puede ver.

Ahora bien, que digan que tenían que unificar las cosas y pitar en la misma línea todas las situaciones o jugadas, pues sí. Y a la vez, dejar unos márgenes de error en tiempo y espacio. Eso sí. Ya que, dejando un margen de error, den ese espacio de error consensuado, por todos, árbitros, equipos y jugadores. El error, se reduce, casi, al 97% dejamos ese 3% de error. Dentro de ese margen del error. Como todo en la vida, para que las cosas funcionen como tienen que funcionar, por los cauces justos y de coherencia. Todo tiene que ser como les sugiero en este pequeño comentario. Gracias.

Es mi opinión, de una persona que no sabe de nada. Chao. Buen trabajo. Espero que nadie se pueda molestar o enojar por este correo.