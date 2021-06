Sugerencias, Peticiones, Comentarios... (Semana del 7 al 13 de junio)

Buenas noches:

Hace tiempo que no os envío correos. Soy muy oyente vuestro en general, pero reconozco que últimamente por las noches me duermo rápido y no suelo tener tiempo entre semana para escuchar El Partidazo el día anterior.

Acabo de ponerme El Tertulión del día 30 de mayo, cuando aún se estaba en el Real Madrid a vueltas con quién sería el entrenador, y justo el día antes de que Zidane escribiera esa Carta de Despedida en el Diario AS. Mi sorpresa fue cuando Alberto Arauz leyendo los mensajes de los oyentes, dijo literalmente: "A ver si el próximo entrenador del Real Madrid va a ser Carlo Ancelotti. Yo así lo deseo", a lo que Paco González, poseído por el espíritu de Nostrapacus, exclamó: Imposibleeeee!!!!!!!! No puedo parar de reír yo solo en casa.

Bravo por la exclusiva del oyente del Tertulión!!!! Por lo demás, todo OK, José Luis.

Un Bratzo!!!

Jesús Rodríguez

Buenos días, sé que mi petición sonará un poco friki pero soy un apasionado de vuestro programa y en días especiales me descargaba los programas para no perderlos, lamentablemente los he perdido y me preguntaba si habría forma de volver a escuchar los programas antiguos de partidos pasados, como por ejemplo los Madrid-Barcelona de 2011... me haría mucha ilusión.

Un abrazo enorme.

PD: Lo he intentado con el buscador de COPE pero o no sé usarlo o no funciona bien.