Lo de Sergio Ramos (Semana del 14 al 20 junio)

¿Se puede tener menos vergüenza? ¿Se puede tratar así a un tío que le ha dado tanto al Real Madrid? Florentino si puede.

Sr. Lama, si tuvo oferta, si dijo que planificaran sin él y si había un plazo (publicado en Marca). Lo que pasó fue que le salió el tiro por la culata. El comentario que realizó usted de que el Real Madrid no ganó nada sin Sergio Ramos de momento no lo sabemos. ¿Hasta el día de hoy estaba en plantilla o no? ¿Si el Real Madrid hubiese ganado LaLiga Sergio Ramos la contabilizaría? ¿Qué competición o torneo jugó el Real Madrid desde que Sergio Ramos no es del Real Madrid para decir que no ganó nada? En su día destacaron ustedes como acto de valentía lo que le dijo al presidente: "échame". ¿Era broma o valentía? Ahora dice: "planificad sin mi". Y ahora si es una broma dentro de la negociación de 6 meses. ¡¡TIRO POR LA CULATA !! Un saludo.

La clave de la salida de Sergio Ramos del Real Madrid es haberlo dejado todo en manos de su hermano. No han tenido en cuenta el factor Nacho, Militao, Alaba y Varane. Con ellos en la plantilla Sergio Ramos no es imprescindible.