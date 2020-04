Radomir, Te Quiero (Semana del 2 al 9 de abril)

Toca acostumbrarse a que muchas de las malas noticias que recibiremos en este mundo nos llegarán a través de aplicaciones. Deslizamos el dedo por la pantalla y de repente aparece la noticia: ¡Ha fallecido Radomir Antic! ¿Por qué la muerte de Radomir Antic me hace llorar? ¿Por qué en mitad de un confinamiento, en el que mantengo el tipo a pesar de la dureza y de las distancias, es eso lo que me provoca el llanto?

Yo no le conocí, claro que no. Tan solo me parecía un buen tipo. Me hacía gracia que no supiera pronunciar bien ‘un abrazo’. En mi generación, de coña, nos despedíamos diciendo ‘un bratzo’, que es lo que él pronunciaba.

Ni siquiera le vi entrenar, y yo no soy de ninguno de los equipos que entrenó. Es vedad: le tengo cariño al Atleti por cercanías personales (mi amiga Karla), físicas (viví cerca del Calderón) y porque, para qué negarlo, me identifico con su idiosincrasia. Pero yo soy del Hércules y él nada tuvo que ver con mi equipo.

¿Por qué, entonces, estoy llorando como un crío? Claro, para qué negarlo: es por la radio. Poco importa que apenas siga el fútbol ahora o que haya cambiado mucho desde entonces. Qué más da. El caso es que la voz de ‘Rado’ fue una de tantas que se coló en mi casa por aquel entonces y que tanto me ayudó.

Siempre cuento la misma anécdota, que no sé si es representativa de algo o no. Una tarde, se nos juntó la muerte de un tío de mi padre con una de las primeras crisis epilépticas de mi hermana, que provocó que mis padres se fueran al hospital muy asustados. Yo tendría unos 12 o 13 años y me quedé en casa solo. Esa tarde puse la radio, puse Carrusel, y recuerdo que, pese a todo, consiguieron arrancarme una sonrisa. Descubrí la magia de la radio. No sé si fue ese día, pero si no, debió ser poco después: decidí que yo quería hacer radio porque no conocía mejor método para disfrutar y hacer disfrutar a los demás.

Me duele el adiós de esta voz porque sé que es un paso más en el adiós a mi casa, a mi vida anterior. A Paula. Ella nunca se irá, pero el irremediable paso del tiempo hará que las cosas que existían mientras ella estaba, se pierdan, poco a poco. Es un camino que debo asumir y que debo agradecer. Cada vez que me pasa esto recuerdo mi habitación, con la radio puesta y con Paula a mi lado en su carrito.

Hoy me emociona el adiós de ‘Rado’ porque estoy seguro de que él, aunque fuera solo un comentarista, tiene un pequeño porcentaje de culpa de que yo haga radio. Y tiene un pequeño porcentaje de agradecimiento por permitir que el niño que fui no se sintiera solo. Hoy estoy solo en un piso de Madrid, pero no me siento solo. Tengo a mucha gente que me quiere. También tengo radio. La escucho y, humildemente, formo parte de ella.

Marcos.

Buenas, por decir algo. Es lunes 6 de abril, son las 20:20 de la tarde, tras pasar un rato en el balcón con mis vecinos vuelvo a casa y abro Twitter. Veo que Radomir es Trending Topic, un escalofrío me llena el cuerpo...

Uno no cree lo que lee porque no quiere creerlo, porque no asume que ya el “sin ninguna duda” o el “un bratzo” no volverán a sonar igual. Este es un pésame a los 750.000 oyentes de El Partidazo y al 1.500.000 millones de oyentes de Tiempo de Juego. Hoy amigos, como diría Antoñito, hemos perdido un hermano. Es increíble como nos invade un sentimiento de tristeza por la perdida de una persona a la que posiblemente solo hayamos escuchado en la radio o visto por televisión. Hay personas que, a parte de saber mucho de fútbol, transmiten otras cosas mucho mas bonitas: bondad, saber estar, educación, alegría... no me sale nada malo. Joder, pensadlo. ¿Os sale algo malo?

Solo ha habido otro día en el que sintiera un sentimiento parecido, fue un 23 de septiembre de 2016. Un día realmente duro. Tampoco me lo creía, tampoco pensé que volvería a sonar igual un “cuánto queda José Francisco”. Pero salimos hacia delante y cada vez que suena en la voz de Rubén, dicho por Manolo, por cualquier comentarista, me lleno de orgullo pensando que yo escuché a ese hombre. Os pido que al igual que esa frase tan famosa, el bratzo y el sin ninguna duda no caigan en el olvido, que sean motivo de recuerdo para una grandísima mente del fútbol y para una gran persona. Os mando a cada uno de los 500.000 de El Partidazo y al 1.500.000 de TDJ un bratzo gigante.

No sé si este es el medio para expresar esto, si lo leeréis o no, pero necesitaba decir estas palabras para vosotros y para el resto de oyentes a los que creo que les gustará escucharlas.