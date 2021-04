¿Racismo en el mundo del fútbol? (Semana del 2 al 9 de abril)

Estimado Sr. Castaño, Pepe Domingo.

Me dirijo a usted por ambos ser abueletes-coetáneos y porque es usted una persona que brilla en Tiempo de Juego por su prudencia y sentidiño...

Seamos serios y que no les abduzcan los santones de lo políticamente correcto. Quien haya jugado al fútbol bien sabe todo lo que se dice en el fragor del partido. Yo he visto a hermanos, jugando en equipos rivales, llamarse entre ellos Hijos de P. etc. ¿quiere esto decir que tales hermanos consideraban P. a su Madre y a ellos hijos de mala Madre?

El jugador que ‘en caliente’ llama, encabronado, "Negrito de KK" o "Negro Mariconazo" a otro jugador rival de Raza Negra, JAMÁS SERÁ UN RACISTA... Será un estúpido, zafio y maleducado IMPRESENTABLE, PERO NUNCA RACISTA.

Me duele todo lo que ustedes han manifestado demonizando como racista al jugador, estúpido-zafio-maleducado... porque ello me hace inferir que ustedes ya están ALIENADOS... Esto es, parece obvio que en Tiempo de Juego ya se han afiliado a la Dictadura de lo Políticamente Correcto, establecido por las sectas habituales de la izquierda.

Reiterándole mi afecto y reconocimiento,

Cordiales Saludos.

Atte.:

Pedro JM Campuzano

Valladolid