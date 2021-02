Peticiones, sugerencias, comentarios (Semana del 26 de febrero al 5 de marzo)

Buenos días.

Me dirijo a Don Pedro Martín para decirle que me gusta mucho como hace su trabajo (el tema de las estadísticas, etc) y también me gustaría hacerle una sugerencia sobre la pregunta por si acaso se le acaban las ideas, le dejo una.

Hubo un partido, creo que fue Real Valladolid – Athletic de Bilbao de los primeros años de los 90 donde a Fonseca (delantero del Real Valladolid, esto sí lo recuerdo bien) le pitaron un penalti a favor y él se levantó y corrigió al árbitro para decirle que no había sido penalti.

Es una sugerencia, por si quiere hacer una pregunta en ese sentido, de juego limpio auténtico, de transmitir valores, etc. Ya que los jugadores siempre intentan engañar. Y todo eso juega en contra del espíritu deportivo.

Un saludo

David

Grande Manolo Lama.

Después de demostrar durante muchos años con su profesionalidad que es el mejor comunicador deportivo actual, descubrimos otra faceta inédita. Es alucinante, la capacidad que tiene el gran Lama, de transformar a las personas y si no, mirad, cada vez que habla de los arbitrajes en España, como Fouto, pasa de persona a transformarse en LA NIÑA DEL EXORCISTA, dándole vueltas la cabeza, insultando, gritando, etc, etc.

Grande Lama.

No se si leeréis este mail, pero se que haríais muy feliz a mi pareja si lo mencionáis en alguno de vuestros programas ya que en mi casa no escuchamos otra cosa cuando estáis vosotros. Se llama Luis Gallardo, somos de Gijón. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro programa!!!

Como ya informasteis hace mas o menos un mes el medicamento de la empresa española Pharma Mar ya ha presentado el dosier de la Fase III EN 12 PAISES A NIVEL MUNDIAL...

De hecho, Reino Unido ya ha dado luz verde para que empiece el estudio en 70 hospitales de Reino Unido... Por lo visto también lo han presentado en EE.UU. y en varios países de Hispanoamérica además de en 6 países de la Unión Europea.

Aunque parezca mentira un país como España y una empresa española como Pharma Mar tienen mucho que decir para ayudar a atajar esta pandemia a nivel mundial.

Saludos

Edmundo Díaz (Fiel seguidor de Tiempo de Juego)

Buenas tardes a tod@s.

Soy Gabi Espinosa, enfermero, desde Torrevieja. Desde 2013 colaboro con el Elche C.F. en las categorías inferiores.

Desde ese año hemos facilitado el acceso a formación de manera GRATUITA Y ALTRUISTA al uso de un desfibrilador y aprendizaje del masaje cardíaco a los clubes convenidos, entrenadores (reciclaje), padres / madres e incluso los hijos. En otros países europeos, nórdicos si no me equivoco, este aprendizaje se lleva haciendo desde hace varios, si no muchos años, con SOLO UNA (1) HORA al año lectivo.

Animo, a cualquiera que se cruce con la oportunidad de aprender estas técnicas FACILES Y SENCILLAS una vez enseñadas, a decir SI a formarse y a transmitir la experiencia. Llegará el día en que, a nosotros o a un conocido y / o familiar, le pueda hacer falta lo que el lunes hizo Paco Jémez.

Gracias por difundir este tipo de noticias en vuestro programa.