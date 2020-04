Para Pepe (Semana del 16 al 23 de abril)

Buenas tardes y un afectuoso saludo.

Llevo escuchando a Pepe Domingo Castaño desde que era adolescente y vivía en Miajadas, un pueblo de Extremadura, allá por los años 70. Siempre con la radio a cuestas como compañía, bien para estudiar, para salir a pasear o para pasar el rato. Le escuche cantar y hacer radio y sigo escuchándole actualmente en vuestro programa deportivo.

Solo quería con estas líneas mostrarle todo mi cariño y agradecimiento a tantas horas de entretenimiento como nos ha regalado este gran comunicador y hombre de radio en España y las que aún le quedan por regalarnos.

Me alegro un montón de su recuperación y también la de su mujer y les mando un afectuoso abrazo con todo el cariño. También a Manolo Lama en su cuarentena, que espero acabe cuanto antes, y en general a todos los que hacéis radio actualmente en la Cadena COPE, la cual escucho a todas horas. Con ustedes me levanto y con ustedes me acuesto.

Un abrazo a tod@s los que nos hacéis los días mucho mas amenos y divertidos.

Alfonso Parra

Hola, Pepe Domingo.

¡Por todos los santos del cielo, cuídate! Soy Willy (Guillermo González) el torpe al que le diste el primer micrófono hace más de 40 años en tu programa de Radio Madrid. Tú me enseñaste a hacer periodismo y a escribir anuncios de radio que me han permitido ganarme la vida hasta mi jubilación.

No hay nadie en esta vida al que le deba más. ¡No tienes derecho a sufrir! Necesito tu alegría para seguir viviendo, necesito tu bondad de ser humano para seguir teniendo esperanza.

Cuidaros los dos, por favor.

Nunca pensé que sentiría este cariño por personas a las que jamás he conocido.

Hoy domingo, 19 de abril, estoy (como siempre) escuchando Tiempo de Juego. Paco (perdón por el tuteo) telefonea al (para mí) Excmo. Sr. Don José Domingo Castaño. PROFESIONAL que me entretiene, divierte y acompaña, desde hace muchos años.

No sabía ni que estaba enfermo ni mucho menos que lo había pasado tan tan mal. Cuando él se ha emocionado, me he encontrado llorando yo solo, acabando de fregar en la cocina con mi mujer en la otra punta de la casa. Esto, salvo con mi familia muy muy directa, solo me ha pasado cuando perdí a un muy íntimo amigo con el que compartí muchos años y horas, codo con codo, de trabajo y ocio.

Pepe (reitero mi excusa gratuita por el tuteo),estoy seguro de que esto que yo he sentido no ha sido exclusivo en mi persona. A cientos de oyentes les habrá ocurrido lo mismo. A los que nunca llamamos ni mandamos WhatsApp al programa no se nos ve, no se nos siente, pero nosotros (y ahora me he dado cuenta) os sentimos mucho más dentro de nuestro ser de lo que creíamos.

Os queremos, más de lo que yo nunca hubiese pensado se podría apreciar a una persona con la que jamás has tenido contacto directo alguno, pero que me lleva haciendo feliz desde que empezó en Carrusel. Y la sola posibilidad de poder haber perdido esa fuente de felicidad es la que me ha hecho llorar. Se que suena algo egoista (y pido perdón), pero es lo que siento.

Un abrazo para todos.