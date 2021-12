Otras ligas, otros deportes, otras denuncias

Buenas tardes,



Resulta sorprendente que la nueva ley del deporte que está perpetrando el gobierno no merezca un solo minuto de un programa deportivo.



Vale que no nos sorprenda que literalmente se haya CAGADO y hayan eliminado del texto anterior la limitación de mandatos de los presidentes federativos, perpetuando así que siga habiendo cortijos en los que las “mafias” campen a sus anchas, lo peor es que persisten en su idea de cercenar la poca libertad que los clubes y deportistas modestos teníamos.



La nueva ley “privatiza” la justicia deportiva y nos devuelve a la etapa preconstitucional, algo inaudito en un gobierno supuestamente progresista (jajaja), no nos habían vendido que los franquistas eran los de Vox?



¿Quién va a recurrir ahora una decisión federativa? ¿Quién se va a meter en un procedimiento inviable por costes y plazos para cualquier deportista o club modesto?



¿Cómo se van a evitar los abusos que el Tribunal del Deporte evitaba? ¿Se habría llevado por lo civil el descenso federativo del Burgos? ¿La negativa a validar los títulos de entrenador académicos? ¿Las abusivas tasas que la FCYLF cobraba a los entrenadores? Y tantas y tantas decisiones de los Comités de Competición y Apelación resuelven de forma arbitraria y en las que el Tribunal del Deporte tiene que intervenir para enmendarles la plana y evitar que el deporte federado sea una dictadura en la que los poderes establecidos pisotean los derechos de sus afiliados.



Es con la existencia del Tribunal del Deporte y, aun así, nos toca comulgar en ocasiones con ruedas de molino, imaginen lo que será a partir de su eliminación… o su sustitución por un órgano que, en lugar de ser público e independiente, dependa de la federación.



Ni será gratuito, ni será independiente. Ya sucede con el comité de apelación. Al tener coste, ya supone un freno a la interposición de recursos.



Quien recurre una amarilla si la interposición de recurso supone 20 o 30 veces el coste de la tarjeta y encima sabes que el órgano no es independiente y por lo tanto es tendente a proteger y justificar las decisiones de sus comités de competición, por caprichosas que sean.



En resumen, enorme indignación, no ya con el gobierno, del que uno ya no espera nada coherente sino con los medios de comunicación, que con su silencio, son cómplices de este atropello a los derechos fundamentales de clubes y deportistas.



Tristes días.



https://iusport.com//art/117452/el-gobierno-planea-dar-luz-verde-a-la-nueva-ley-del-deporte-el-14-de-diciembre

https://iusport.com//art/34403/la-nueva-ley-revela-la-voluntad-del-gobierno-de-privatizar-el-deporte-oficial

Club Deportivo Zona Norte

Estimados señores, Aunque la natación no es un deporte mayoritario estoy convencido que esta noticia puede ser de su interés.



Se están celebrando los campeonatos de España de natación invierno en piscina corta (25 m). Esta mañana, en la sesión clasificatoria de los 50 metros Mariposa, el actual campeón de España Beltrán Rodríguez, ha sido descalificado por “sobrepasar buceando los 15 metros”.



Beltrán había marcado el Segundo mejor crono con 23,47 y buscaba validar su título y rebajar el trono de 23.09 necesario para acudir a los campeonatos del mundo.



Su equipo, el Madrid Natación Club, más conocido como los Bears ha presentado una reclamación aportando fotos que demostraban que no había sobrepasado esa distancia e incluso las propias grabaciones del streaming de pago de la Federación Española de Natación. No se han admitido las alegaciones aduciendo que la calidad de las imágenes no era buena y que la posición de la cámara podía dar lugar a errores.



El Madrid Natación es un club creado hace poco más de un año por los propios nadadores que irrumpió con fuerza hace un año, en los anteriores campeonatos de invierno, ganado 7 pruebas individuales y las 5 pruebas de relevos. Pese a ello (y que sumaban más oros que todos los demás equipos juntos), un cambio en el sistema de puntuación que aplicaba la RFEN hasta entonces, les dejó fuera del podio en la clasificación por equipos.



Parece que a la Federación no le gustan este tipo de iniciativas que traen aires nuevos y espectáculo a nuestra natación.



Abrazo