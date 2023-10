¡Hola, Hola! (Semana del 25 de septiembre al 1 de octubre)

¡HOLA, HOLA!

En este mes de septiembre, se nos ha ido una persona grande, el de la honestidad, el de la generosidad, el de la valentía, el increíble y el padre de la radio, Pepe Domingo Castaño. Por ello, como fiel admirador y seguidor de Carrusel Deportivo y Tiempo de Juego solo puedo darte las gracias y caer rendido a tus pies.

Gracias Pepe porque fuiste capaz de que miles de personas durante los fines de semana estuvieran pegadas a un transmisor solamente porque les apasionaba las ganas con las que tú, el rey de la información cantabas la mítica frase de “GOOOOOL EN LAS GAUNAS”.

Gracias Pepe por hacer que este gran fan tuyo tomase la decisión de pasar largas y entretenidas tardes de domingo junto a su abuelo y la radio porque para mí el hecho de poder escuchar tu célebre cántico “PEPE, UN PURITO” acompañado de mi yayo era lo que realmente me hacía feliz. Por ello, GRACIAS PEPE.

PEPE, gracias de corazón por transmitirme tu pasión a través de las ondas de radio. Gracias por hacer que este joven con 7 años no pidiese por navidad un balón, sino una radio porque mi verdadero deseo era escuchar tu voz cada fin de semana.

Con la mano en el corazón, solo puedo darte las GRACIAS. Sin ti la radio ya no es lo mismo porque la radio ha sido mucho PEPE y PEPE ha sido mucha radio. Por ello, desde que te has marchado las cortacéspedes Stihl no suena igual y las Coronitas han perdido ese increíble sabor.

¡HASTA SIEMPRE FIGURA!

ALLÁ DONDE ESTÉS, TU VOZ Y TU SONRISA NUNCA SE OLVIDARÁN PORQUE FUISTE, ERES Y SERÁS LEYENDA VIVA DE LA RADIO NACIONAL.

Atentamente uno de tus mayores fans, Jorge Monleón Oliva.

Estimado equipo de Tiempo de Juego:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Solamente quería agradecer de corazón lo que hacéis. Estas últimas semanas he sentido la necesidad de escucharos algo más que antes. Necesitaba saber que estabais ahí. Necesitaba saber que Pepe seguía ahí. Y lo está, lo siento en cada programa, y para mí significa muchísimo que las cosas discurran así porque, a pesar de que no os conozco a ninguno de vosotros personalmente, sois muy importantes para mí. Formáis parte de mi vida, de la banda sonora de mi vida, me hacéis compañía y, con vosotros, no me siento solo; algo con lo que seguro que se sienten identificados muchos oyentes.

Pienso de corazón que la vida es algo maravilloso por lo que podríamos dar gracias en cosas tan mundanas como la mirada de un niño, el funcionamiento tan perfectamente diseñado del cuerpo que habitamos, una familia que nos quiere, las melodías de nuestras canciones favoritas, esa sensación de bienestar cuando te ves con tu ropa favorita... y vosotros.

Cada uno de vosotros, cada pieza del engranaje, forma parte de un equipo que, con sus comentarios, su forma de ser, su humanidad, su buen humor y un largo etcétera de virtudes hace que el momento de encender la radio para escuchar algo tan poco trascendente como el deporte se convierta en un momento de dar gracias a la vida. Gracias por estar ahí y gracias por hacerme más llevaderas estas últimas semanas tan raras para todos.

Atentamente,

Daniel