Gracias (Semana del 23 al 30 de septiembre)

Hola Paco,

Soy plenamente consciente de que te llegarán mensajes como este cada día, que son cientos, si no miles, las personas que os escriben, pero yo se lo prometí a mi padre y soy hombre de palabra.

El caso es que, aunque no lo sepas, me has salvado la vida, concretamente Juanma y tú. Empecé a escucharos con 15 años por mi padre y aquí sigo. Hice el trasvase y he estado 2 veces en madrid viendo en directo el programa. Para mí sois familia. Aún recuerdo como lloré el día de la final de la UEFA del Atleti y yo era un crío que no sabía porqué mi Paquito no dirigía el programa, y en un momento dado se dijo la frase "Hoy todos somos Paco". Mi padre y yo nos miramos con tristeza y nos abrazamos.

No he tenido una vida fácil y llevaros en mis cascos conmigo me ha aliviado de mucho sufrimiento. Enfermé con 15 años, anorexia y bulimia que me llevó a padecer una depresión bastante grande y en un trastorno de pánico que me dejó encerrado en mi casa porque literalmente me aterraba la idea de salir de casa. Esto último se exacerbó tras la pandemia y solo pude salir a la calle con vosotros acompañándome en los cascos. No hay día que no escuche Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE. Te hablo de que me pongo hasta programas repetidos porque tengo partidos y minutos favoritos, así de friki soy.

Sin embargo, me salvásteis realmente cuando mi padre y mi madre enfermaron gravemente a la vez. En enero del 2019, a mi padre le diagnosticaron un tumor cerebral inoperable, de esos que sabes que te van a matar. Las desgracias nunca vienen solas y exactamente 16 días después, a mi madre le diagnosticaron un cáncer de mama. Este tenía mejor pronóstico pero se llevaba el pack completo; operación, radio y quimio. Con lo que mis padres comenzaron a tratarse a la vez, lo que me llevó a pasar horas y horas en el hospital, ya que fui yo el encargado de cuidarles. Al fin y al cabo se lo debía por todo lo que me habían cuidado ellos. En esos momentos SIEMPRE estuvísteis en mis cascos, haciéndome compañía y siendo la pequeñita llama que iluminaba mi oscuridad.

Al final, mi padre ha fallecido a finales de enero del 2020. Un año nos duró, y bueno, mes y medio después vino la COVID-19 y nos encerró en casa. Hoy mi madre está viva y está mejor, es una guerrera como pocas, y ella me obliga a escribir esto porque se lo prometí a mi padre y las madres son muy pesadas cuando quieren.

Me hizo jurarle que escribiría un libro con mi historia para ayudar a la gente y que te haría llegar dos ejemplares, para Juanma y para ti. Así que si lees esto, solo mándame un pulgar para arriba y os los hago llegar a cualquier dirección, porque lo escribí como prometí y engañé a una editorial para publicarlo. No quiero promocionarlo, no busco que me ayudes a llegar a más gente ni nada por el estilo, solo quiero que lo tengas y si te apetece lo leas, luego ya puedes hacer lo que te nazca.

Gracias Paco por ser una constante en mi vida durante tantos años, por no haberte rendido cuando te han pasado cosas duras y haber sido un ejemplo a seguir y por el cariño con el que me trataste cuando fui al estudio, creo que nunca le he pagado unas Coca Colas tan agusto a nadie.

Un abrazo enorme y perdona por el testamento, pero tenia que escribirte, una promesa ha de cumplirse.

Pd: Le he mandado a Juanma otro mensaje, son similares porque vengo a decirle lo mismo que a ti, pero aunque se parezcan mucho no podéis imaginar todo el cariño y amor que he puesto en mis palabras.

Un abrazo gigantesco para un gigante como tú