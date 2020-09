Gracias (Semana del 20 al 27 de septiembre)

Hola hola, soy Rafael Aibar y tengo 38 años y os llevo escuchando mÁSs de 30 .

Os conocí cuando con 6 o 7 años, iba con mis padres al pueblo a ver a los abuelos, y me salía de las sobremesas interminables al coche con mi padre a escucharos.

Llevo grabado a fuego en mi memoria los anuncios de Termidor, Radiola, Bodegas Cantosan o Whisky DYC, los puedo decir de memoria. Ahora soy yo el papá que va al volante y detrás tenéis dos nuevos oyentes que os escuchan volviendo de ver a los abuelos. Distintos anunciantes, pero el mismo espíritu radiofónico, la carretera ha cambiado pero vuestra pasión no.

El mismo sol poniéndose por las montañas mientras suenan los pitidos del gol, solo que ahora soy yo el que conduce y le enseña a sus hijos la magia de la radio.

También me gustaría hacer una petición. Si fuera posible que terminarais el programa algún día como antes, con la canción “Murder on the dance floor”?

Pd: Sé que la temporada pasada lo intentaste pero no salió, por favor, ¿puedes decir en antena que el Real Zaragoza no tiene ninguna opción de subir este año?

Gracias. Saludos