Gracias (Semana del 23 de octubre al 5 de noviembre)

Hola Paco,

Ya tenía ganas de hablar contigo. Esta vez me he decido. Coge una Coca Cola y te cuento:

De pequeño empecé a jugar a fútbol con 4 ó 5 años. Me encantaba el fútbol, bueno en realidad me encantaba cualquier cosa que tuviera una pelota. Jugaba horas a fútbol, pero también a baloncesto, intentaba darle a la raqueta y también me pasaba horas jugando al Tour de Francia con las chapas. En el colegio siempre decía que quería ser juez. Sí, juez. Y en menudo lío me quería meter.

Pero una tarde de domingo, tendría unos 10 ó 12 años, mi hermano mayor me dijo: "Oye enciende la radio y ponte este programa que te va a gustar". Aquel día os conocía por primera vez, a ti, a Pepe y a Manolo. Ese Carrusel Deporitvo enseñaba más que el colegio y acompañaba desde las tardes más frías de invierno hasta en los Mundiales de fúbol en verano. Me gustó tanto que me dio por seguir escuchando cuando os ibáis y conocí a Iker, Gemma, Carles, Ángels...

Y llegó el moemnto de decidir qué quería ser de mayor. Aquella infantil ilusión de ser juez se había esfumado, ahora reinaba un adolescente sueño de ser periodista deportivo. Quería contarle a la gente quién ganaba, quién marcaba, quería transmitirles mi pasión por el deporte, quería conocer a esos que levantaban los trofeos...Estudié y logré cumplir ese sueño. Casi, casi fuimos compañeros durante varios años y de repente, un día, un sueño que jamás había soñado se puso delate de mis ojos. Ahora no solo iba a contar al mundo lo que ocurría en el fútbol español, sino que lo iba a hacer desde dentro. Inimaginable.

Pero quería más y soñçe a lo grande. Algo que ese niño que, con 5 años iba a su primer entrenamiento, jamás pensó. ¿Por qué no contarle, no solo a España sino a toda Europa, lo bonito que es nuestro fútbol? Sí, volví a soñar. Y no sé cómo pero lo hice realidad. Ese fútbol que me había levantado mil veces del sofá, que me había hecho gritar millones de goles, era el fútbol del que ahora formaba parte.

Aquel niño paasionado por el deporte, que con apenas 12 años había encendido por primera vez la radio, estaba ahora lejos de casa haciendo realdad utopías. Pero con la radio aún encedida y con el sueño de que el micrófono un día se encendía.

Lo sabrás, lo sabréis. Pero significáis mucho para muchos.

Gracias por elegir hacer radio.

Posdata:

Esto lo escribí una noche durante la pandemia. Sentí que esas miles de horas que os había escuchado encerrado en casa, como poco necesitaban un "gracias" de mi parte. Pero no lo envié. Tonto de mi. Y llegó aquella lluvia de mediado de septiemebre, que nos dejó helados. Menudo domingo más malo, joder. Lo sentí como si fuera uno de mi familia, pero es que ÉL (y tú) era un familiar más de millones de personas, aunque no lo supiera. Ahora ya sí, pasados unos días, tenía que enviar esto.

Gracia por hacer radio.

