Gracias (Semana del 31 de octubre al 7 de noviembre)

Querido equipo, felicidades.

Soy una señora que se quedó metida en casa durante todo el confinamiento, sin ver a mi hijo y tampoco a mi nieto (viven lejos). No entiendo nada de deportes, pero la compañía que me hicisteis y las fuerzas que me disteis todos, son impagables. ENHORABUENA.

Buenas a todos!

Esto es un email de agradecimiento, única y exclusivamente. Así que si tienes algo más importante... déjalo para luego! :)

Me llamo Jordi y tengo 36 años, hace casi 18 años me detectaron Esclerosis Múltiple... y fue un golpe muy duro para un chaval de 18-19 añitos. Los primeros 4 años, fueron... un confinamiento permanente, cuando no era una cosa era otra... lo que hacía que me pasara muchos fines de semana en casa, con mi PSN y mi radio. Y ahí os descubrí.. en Carrusel. Me hacíais compañía toda la tarde y noche... y gracias a vosotros tenía con quien reirme, a quien escuchar, no sé... una ventana al exterior. Y os lo hice saber con un email... que me contestasteis (Jorge Hevia por un lado y Paco González por otro) y me demostró lo buena gente que son... desde entonces amor eterno.

Hoy 18 años después... mi situación ha mejorado mucho, hago vida totalmente normal, sin secuelas de ningún tipo... bueno si, una... escucharos siempre que me es posible. He de confesaros que al principio dudé... la COPE, tan alejada de mis ideologías, pero os echaba tanto de menos, que caí... y aquí sigo, y quería, en este año tan roñoso y complicado, volver a daros las gracias, ya no desde lo profundo de mi habitación... si no desde lo profundo de mi corazón, ¡gracias! Hacéis una labor, un curro... que no está pagado. Me pidió Paco en su email, que ojalá cuando estuviera mejor, dejara de escucharos y pasara más tiempo con los míos, y nada... quería decirle que sí, que paso más tiempo con los míos, pero dejar de escucharos... jamás! ;)

Sin más.... GRACIAS.

Un abrazo y un saludo,

Jordi

Hola!!!

Acabo de enterarme de la magnífica noticia y me ha venido a la mente que allá por marzo, cuando estaba escuchando el primer TDJ del confinamiento, a media tarde os mandé un mensaje para felicitar a Paco (sé que como cabeza visible de un gran equipo) y daros mi enhorabuena por lo que estabais haciendo.

Recuerdo que en ese mensaje os decía que os mereciáis un Ondas por lo que estabais haciendo, que se lo dijerais a Paco. Y mira por donde, hoy se ha hecho justicia radiofónica. Me respondisteis que se lo diríais de mi parte y aunque os parezca una chorrada, esa respuesta, el saber que vosotros también nos oís, me hizo mucha ilusión.

Por eso, cuando me acabo de enterar de que os han dado el Ondas, no he podido evitar recodar aquel mágico momento.

Un abrazo de parte de todos los que estamos al otro lado, no cambies nunca.

Buenas noches amigos

Os escribo para felicitaros por el merecido Ondas

En los días duros del confinamiento apostasteis por no abandonarnos. Mantener el espiritu Tiempo de Juego sin hablar de futbol. Me emocioné, reí y mucho y me entretuve con vosotros.

Me acuerdo ahora como me reía con la risa de Georgina, el TJ Lios o el TJ Zaping o cuando hablasteis con Pepe recuperándose del bicho y diciendo que por poco no lo cuenta. Y su vuelta. Horas y horas sin futbol pero con el espíritu futbol y Tiempo de Juego.

Agradeceros todo el esfuerzo que hicisteis y hacéis

En agosto de 2019, antes de todo este desastre, os visite en mis vacaciones a Madrid (soy de Barcelona) y disfruté mucho. Como lo hago en casa

Paco, Pepe, Hevia Andrea, Lama, Antoñito... Cuidaros mucho y seguid haciendo de la radio el mejor medio para emocionarnos y hacer vivir. Disfrutad y Cuidaros mucho

Un bratzo

Gracias y felicidades de nuevo

Marcel Pellejero

Muy buenas, soy Miguel el gruista de Palencia

Llego a mi casa ahora y os puedo escribir, aunque os he oído desde el principio.

Merecidísimo premio, creo que soy uno de los que lo reivindicó. Risas, alguna lágrima por positivos allegados, la muerte de Lorenzo Sanz... Pero sobre todo orgulloso de como nos entretuvisteis esos meses.

Una duda, ¿se supo cómo Fernando Echeverría sabía lo que sucedía en los canales en la Ronda de Zaping?

Os seguiré escuchando siempre. Repito merecidísimo.

Queridos amigos de Tiempo de Juego

Enhorabuena por el ONDAS.

He querido escribiros durante este año muchas veces. Para daros las gracias por todo. Decir que os llevo siguiendo desde el año 93, en vuestra primera casa y que no he dejado de escucharos en todos los momentos inimaginables de vuestra historia. Con deciros que me grababa El Larguero para escucharlo al día siguiente…

No quiero enrollarme mucho, que imagino que os llegan mensajes de estos cada día. Sois parte de mi familia, por la cantidad de horas que pasamos juntos. Y más aún que pasamos desde el día que nos confinaron, allá por el 14 de marzo. La manera de hacer radio que tuvisteis en los meses de pandemia, de hacernos reír y mantener la sonrisa, mezclada con el rigor periodístico de informar y dar voz a todos los agentes implicados en la pandemia, fue para mí y mucha gente (me consta por las conversaciones de mis amigos) un salvavidas, que nos hacía esperar el fin de semana con cariño y con ganas de escucharos.

Así es que, HOLA HOLA, mil gracias por todo.

Abrazos, os quiero mucho.

Es un día bonito para todos, el premio os coge en un día de trabajo, como el de hoy que hay Champions. Llevo tantos años con ustedes que cuando empecé, solo tenía pelo en la cabeza y ahora es el único sitio donde no tengo ya. Muchas veces me pongo el primer programa como TJ en Cope y ahí sigo. Emocionándome.

Felicidades y gracias por el trabajo.

Qué grande sois!!! Un saludo desde Montevideo por ese premio Ondas. Se lo merecen. Hacen radio para los oyentes y eso se nota. Viví en España 10 años y me los traje para Uruguay. Gracias por la compañía. Y vamo’ arriba mi querida España. Pronto saldremos de esta. Un abrazo!

Querida familia.

Al fin el grandioso trabajo que hacéis tiene su fruto....el Ondas....se ciertamente que esto nos hará relajaros sino que intentaréis ser mejores cada día, si eso puede ser porque sois los mejores.

Sois mis ojos y mi sentimiento de mi añorada España desde Chile.

Un abrazo muy fuerte a tod@s y enhorabuena. Os quiero mucho chic@s. Luisma desde San Clemente, Chile.

Hola, Hola, Hola, Hola...

Felicidades por el merecido Ondas.

Grandioso programa que realizasteis durante el confinamiento.

Que aprendan muchos que el ser periodista deportivo no quiere decir que no se sepa dar informacion.

Me cambié de cadena por vosotros y os seguiré donde vayáis.

El ondas dedicado a todos los que se han quedado por el camino.

Por desgracia, en un mes he perdido a dos.

Un abrazo

Hola, hola!! Enhorabuena a todos por vuestro Ondas, pero sobre todo enhorabuena por hacernos aquellos días de confinamiento más amenos.

Gracias a todos por el trabajo bien hecho y seguid ahí, os seguimos necesitando que esto desgraciadamente no ha terminado. Necesitamos el aire fresco de un programa como el vuestro. Gracias mil. Por mi parte seguiré al otro lado.

Familia, acabo de llegar a casa y de enterarme.

Me alegro muchísimo aunque a vosotros no os hacen falta premios. El día que salisteis 50 juntos quedó demostrado que esto se hace con amor y las cosas echas así, el premio es el día a día, ser feliz y que la palabra trabajo tenga un significado diferente.

Gracias por acompañarme todos los días del año, porque desde que salió el podcast no hay un solo día al año que no escuche a mi familia!

Pd. este merece el chiste de caperucita. Es que el 2020 hay q aprovechar...