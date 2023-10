Gracias (Semana del 23 al 29 de octubre)

¡¡Hola, hola!!

El domingo por la tarde estuve en el estudio. Soy bastante fácil de recordar, el único que estaba hasta la llegada de Mateu. He asistido varias veces al programa, pero esta ha sido la más especial. A vosotros os faltaba Pepe, siento su perdida y a mí, mi padre. La persona que me metió el gusanillo de la radio cuando era niño. Llevo 28 años al otro lado, espero que aún tengáis alguno de los bolis que os regalé y por todo eso os considero mi familia y os necesito más que nunca. Había más gente en la mesa y en el control, gracias Jorge por saludarme, pero dejarme que me centre en 4 personas. Qué me perdone el resto.

PACO: 'Dios'. No me quiero imaginar lo que está pasando, su compañero del alma se fue, pero ahí sigue. Que es el mejor de la historia es un hecho. Que está pendiente de mil cosas a la vez es obvio. Que hace que funcione maravillosamente bien, se comprueba en cada programa. Que va estar arropado por su equipo y por todos los oyentes, empezando por mí es indudable. Es la persona que más feliz me ha hecho en mi vida. Gracias.

HERI: 'Representante de Dios en la tierra'. Debe ser muy complicado sustituir a Paco, salvo que seas Heri Frade. Hace absolutamente sencillo lo complicado. Es tranquilo y muy inteligente y ha salido al escenario en las ocasiones más difíciles. Aún lloro cuando veo el Mundial de Valverde narrado por él. Y, además imita muy bien a las gallinas de Rujamar. Eres un crack Heri. Algún día tu Lenense y mi Conquense jugarán en Primera.

GEMMA: 'La voz' Cuando nació, a su madre le dijeron que había tenido a una periodista de publicidad. Pepe desde el cielo contempla orgulloso como anuncia cualquier cosa maravillosamente bien. En el estudio la vi un poco triste espero que ya esté mejor. Me saludó cuando pasó a mi lado, Ni se imagina cuanto feliz me ha hecho estos años. Viva el 'Geta'.

ANDREA: 'La que hace todo bien'. Cuando ganó España el Mundial, lloró de emoción y yo con ella. Yo también, por las chicas y por lo que le hubiera gustado verlo a mi padre. Luego vino todo el follón y estuvo ahí, incansable, genial. Ahora anuncia huecos o agua, da igual. Lo comprarías todo. Algún día hará historia en la radio y yo espero estar al otro lado. Pronto iré a tu hermosa tierra.

Siento el rollo que os he contado, Espero que no os enfadéis conmigo y me sigáis haciendo feliz. Yo prometo estar al otro lado. Os quiero.

Jesús.