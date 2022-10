Gracias (Semana del 21 al 28 de octubre)

Buenos días:

Mi nombre es Gabriel, oyente de Tiempo de Juego y de El Partidazo desde tiempos inmemoriales. Os escribo el presente para compartir con vosotros uno de los momentos más felices que he tenido en mi vida. Aparte de oyente asiduo vuestro soy comprador habitual de Mi Dia de la ONCE.

Ayer noche estaba escuchando el partido del Barcelona-Villarreal cuando en el descanso, y como siempre, procedisteis a ‘cantar’ tanto el Cuponazo como la fecha de Mi Dia. No sé por qué, pero desde que comenzó este juego/sorteo siempre pongo la misma fecha 31/07/1977.

Ayer cuando la cantó Mansilla (creo que es el que da los números) y dijo dicha fecha, lo primero que grité fue "LO TENGO"… y efectivamente lo tenía. Después de ese momento de euforia y de comprobar el escrutinio, solo he podido echarme a llorar de alegría y compartirlo con los seres queridos.

Ha sido una pasada ganar (porque crees que una cosa de estas nunca te va a tocar) y sobre todo que el momento fuera compartido con vosotros, dado que lleváis amenizando mi vida muchos años y sobre todo porque ya os considero amigos, aunque no os conozca. Tengo especial predilección por Juanma que me da mucha ternura y afecto y aparte nació en el mismo año que salió ayer y que es parte de la suerte que he tenido.

Solo quería compartir este maravilloso momento con vosotros y haceros participes de la inmensa alegría que me ha dado. Quizá algún día os pueda invitar a una cerveza.

Gracias por vuestro trabajo y un abrazo cordial a todo el equipo.

Saludos.